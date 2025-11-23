Сенатори заявили, що Рубіо назвав мирний план Трампа "списком бажань" росії: держсекретар заперечує
Київ • УНН
Сенатори США заявили, що держсекретар Марко Рубіо назвав мирний план Вашингтона "списком побажань" москви. Рубіо згодом заперечив це, зазначивши, що план розроблено на основі пропозицій рф та України.
Сенатори США заявили, що під час розмови з державним секретарем Марко Рубіо, той сказав, що мирний план Вашингтона є "списком побажань" москви, а не фактичною пропозицією Вашингтона. Сам Рубіо згодом заперечив це. Про це пише NBC News, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, сенатори США заявили, що вони розмовляли з Рубіо, який сказав їм, що "мирний план, який Трамп наполягає на прийнятті Києва, є списком побажань росіян, а не фактичною пропозицією, яка пропонує позиції Вашингтона".
Речник Державного департаменту спростував їхню версію, назвавши її "відверто неправдивою".
Сам же Рубіо згодом заявив, що план щодо припинення війни в Україні був розроблений Вашингтоном на базі "пропозиції російської сторони", але з урахуванням "попередніх і поточних пропозицій України".
Раніше сенатори заявили, що план лише винагородить москву за її агресію та стане сигналом для інших лідерів, які погрожували своїм сусідам.
Це винагороджує агресію. Це чистою й простою мовою. Немає жодного етичного, правового, морального чи політичного виправдання для того, щоб росія претендувала на схід України
Нагадаємо
Українські радники у неділю працюватимуть у Швейцарії разом із представниками США, Британії, Франції та Німеччини щодо параметрів мирної угоди.
За інформацією Axios, США продовжують працювати з українською стороною над редакцією мирного плану з завершення війни.
Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.
Європейські лідери терміново координують відповідь на мирний план США та росії щодо України. Ця ініціатива викликала паніку та занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що вона може змусити Україну відмовитися від територій та обмежити розміщення сил НАТО.