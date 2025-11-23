Сенаторы заявили, что Рубио назвал мирный план Трампа "списком желаний" россии: госсекретарь отрицает
Киев • УНН
Сенаторы США заявили, что госсекретарь Марко Рубио назвал мирный план Вашингтона "списком пожеланий" москвы. Рубио впоследствии опроверг это, отметив, что план разработан на основе предложений рф и Украины.
Сенаторы США заявили, что во время разговора с государственным секретарем Марко Рубио тот сказал, что мирный план Вашингтона является "списком пожеланий" москвы, а не фактическим предложением Вашингтона. Сам Рубио впоследствии опроверг это. Об этом пишет NBC News, передает УНН.
Подробности
Как пишет издание, сенаторы США заявили, что они разговаривали с Рубио, который сказал им, что "мирный план, который Трамп настаивает на принятии Киева, является списком пожеланий россиян, а не фактическим предложением, которое предлагает позиции Вашингтона".
Представитель Государственного департамента опроверг их версию, назвав ее "откровенно ложной".
Сам же Рубио впоследствии заявил, что план по прекращению войны в Украине был разработан Вашингтоном на базе "предложения российской стороны", но с учетом "предыдущих и текущих предложений Украины".
Рубио: США разработали план прекращения войны в Украине на основе предложений обеих сторон23.11.25, 08:47 • 944 просмотра
Ранее сенаторы заявили, что план лишь вознаградит москву за ее агрессию и станет сигналом для других лидеров, угрожавших своим соседям.
Это вознаграждает агрессию. Это чистым и простым языком. Нет никакого этического, правового, морального или политического оправдания для того, чтобы россия претендовала на восток Украины
Напомним
Украинские советники в воскресенье будут работать в Швейцарии вместе с представителями США, Великобритании, Франции и Германии по параметрам мирного соглашения.
По информации Axios, США продолжают работать с украинской стороной над редакцией мирного плана по завершению войны.
Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.
Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и россии по Украине. Эта инициатива вызвала панику и беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.