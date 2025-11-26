Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters

Поддержанный США мирный план из 28 пунктов по прекращению войны в Украине, обнародованный на прошлой неделе, "основан на документе российского авторства, представленном администрации Трампа в октябре", со ссылкой на три источника, знакомые с этим вопросом, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"россияне поделились документом, в котором изложены условия москвы для прекращения войны, с высокопоставленными чиновниками США в середине октября, после встречи президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне", - сообщили источники.

Документ, являющийся неофициальным сообщением, известным в дипломатической терминологии как "неофициальный документ", содержал "формулировки, которые российское правительство ранее выдвигало за столом переговоров, включая уступки, которые Украина отклонила, такие как отказ от значительной части своей территории на востоке".

Это, как отмечает издание, "первое подтверждение того, что документ был ключевым элементом в 28-пунктовом мирном плане".

Государственный департамент США и посольства россии и Украины в Вашингтоне не ответили на запрос о комментарии.

Белый дом не прокомментировал непосредственно неофициальный документ, но сослался на комментарии Трампа о том, что он оптимистично настроен относительно прогресса 28-пунктового плана, пишет издание.

"В надежде завершить этот мирный план, я поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом путиным в москве, и в то же время министр армии Дэн Дрисколл встретится с украинцами", - написал Трамп.

Как отмечает издание, "непонятно, почему и как администрация Трампа полагалась на российский документ для формирования собственного мирного плана". "Некоторые высокопоставленные чиновники США, которые его рассматривали, включая государственного секретаря Марко Рубио, считали, что требования москвы, вероятно, будут полностью отклонены украинцами", - сообщили источники.

После подачи документа Рубио провел телефонный разговор с главой мид рф сергеем лавровым, "во время которого обсуждался документ", сообщили источники.

Выступая перед журналистами в Женеве на этой неделе, Рубио признал получение "многочисленных письменных неофициальных документов и других подобных вещей", не вдаваясь в подробности.

С тех пор, как на прошлой неделе Axios впервые сообщила о мирном плане, среди американских чиновников и законодателей возрос скептицизм, многие из которых рассматривают план как перечень российских позиций, а не серьезное предложение.

Тем не менее, Соединенные Штаты оказывали давление на Украину, предупреждая, что они могут сократить свою военную помощь, если Украина не подпишется.

"План был составлен, по крайней мере частично, во время встречи зятя Трампа Джареда Кушнера, специального посланника Стива Уиткоффа и кирилла дмитриева, руководителя одного из российских суверенных фондов, в Майами в прошлом месяце", - пишет издание. "Мало кто в Государственном департаменте и Белом доме был проинформирован об этой встрече", - сообщили Reuters два источника, знакомые с этим вопросом.

Во вторник Bloomberg сообщил, что Уиткофф предлагал советы высокопоставленному помощнику из кремля юрию ушакову относительно того, как глава кремля владимир путин должен разговаривать с Трампом. Согласно стенограммам разговоров, полученным информационным агентством, ушаков и Уиткофф намекали на возможный "план из 20 пунктов" еще 14 октября. Добавляется, что объем этого плана, очевидно, расширился во время последующих разговоров с дмитриевым.

Предложение США, которое застало врасплох чиновников в Вашингтоне и Европе, вызвало шквал дипломатических усилий на трех континентах. Первоначальный план с тех пор резко изменился: девять из первоначальных 28 пунктов были сокращены после переговоров между высокопоставленными чиновниками США и Украины, сообщает ABC News.

Двухпартийная группа сенаторов США заявила в субботу, что Рубио сказал им, что план из 28 пунктов не является планом США, а скорее российским списком пожеланий, хотя Белый дом и Государственный департамент решительно отрицали, что Рубио характеризовал его как таковой.

В дальнейших обсуждениях высокопоставленная делегация США, в состав которой входил Рубио, согласилась исключить или изменить некоторые из наиболее пророссийских частей плана во время встреч в Женеве с европейскими и украинскими чиновниками.

Как пишет издание, Дрисколл отправился на встречу с российской делегацией в Абу-Даби. Украинская делегация также находилась в ОАЭ для переговоров с командой США, по словам американского чиновника.

Во вторник украинские чиновники заявили, что поддерживают измененные рамки мирного соглашения, которые возникли в результате последних переговоров, но подчеркнули, что самые чувствительные вопросы - территориальные уступки являются особенно спорными - необходимо решить на потенциальной встрече между Зеленским и Трампом.

Дополнение

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и рф, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры продолжались 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктовый мирный план США, по сообщениям, сократили до 19 пунктов. Трамп называл цифру в 22 пункта.

В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.

Американская пресса 25 ноября сообщила со ссылкой на неназванного американского чиновника, что украинская сторона согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения.

Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.

В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.