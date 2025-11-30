$42.190.00
путин получит обновленный мирный план от США во вторник - Axios

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Американские и украинские чиновники встречаются в Майами для согласования позиций перед поездкой делегации Трампа в москву с обновленным мирным планом. Основные разногласия касаются территорий и гарантий безопасности.

путин получит обновленный мирный план от США во вторник - Axios

Американские и украинские чиновники проводят встречу в Майами перед тем, как делегация президента США Дональда Трампа отправится в москву на переговоры с владимиром путиным по обновленному мирному плану. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Американские и украинские официальные лица встречаются в воскресенье в Майами, чтобы согласовать позиции перед переговорами США с россией. В москву планируют поехать посланник президента Трампа Стив Виткофф и его зять Джаред Кушнер, которые должны представить путину обновленный мирный план США.

Украинскую сторону возглавляет советник по национальной безопасности Рустем Умеров. В делегацию также входят заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, посол в США Ольга Стефанишина, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и представители разведки. Встреча проходит в гольф-клубе Shell Bay.

Перед переговорами произошла смена в составе делегации: ожидалось, что ее возглавит Андрей Ермак, но он подал в отставку после обыска в его доме. В текстовом сообщении, в воскресенье, он написал коллегам, что "едет на фронт" на восток Украины.

С американской стороны участвуют госсекретарь Марко Рубио, Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Во время встречи в Женеве на прошлой неделе стороны согласовали все пункты мирного плана, кроме двух – территорий и гарантий безопасности. Американский высокопоставленный чиновник заявил, что США хотят сократить разногласия именно по этим вопросам, подчеркнув: "Украинцы знают, чего мы от них ожидаем".

Перед отставкой Ермак говорил, что территориальные вопросы могут обсуждаться только на уровне президентов. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что встретится с Зеленским и Путиным только тогда, когда стороны будут "близки к соглашению о прекращении войны".

В то же время путин удвоил свои территориальные требования, заявив в четверг, что россия либо заберет всю землю, на которую претендует, мирным путем, либо силой. Он сказал, что Киев, похоже, готов бороться "до последнего украинца", как и россия.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, удастся ли сторонам найти компромисс по территориям и гарантиям безопасности.

Напомним

Мирный план США из 28 пунктов, обнародованный на прошлой неделе, базируется на российском документе, представленном администрации Трампа в октябре. Этот документ содержал условия москвы для прекращения войны, включая уступки, которые Украина ранее отклонила.

Алла Киосак

