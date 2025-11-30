Украинско-американские переговоры во Флориде завершились: первые итоги

$42.190.00
48.870.00
ukenru
18:02 • 17387 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
15:17 • 19931 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 23274 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 25851 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 27098 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 31545 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 39476 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 31546 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 27318 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 23936 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.1м/с
85%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Татарстане объявили тревогу из-за дронов: сообщают о взрывах вблизи ОЭЗ "Алабуга"30 ноября, 10:09 • 4168 просмотра
ГУР ликвидировало схему сбыта краденого топлива "кадыровцами" под Бердянском: прозвучало два взрываVideo30 ноября, 10:31 • 20249 просмотра
В Одессе директору частной компании объявили подозрение за незаконную застройку на побережье Черного моря30 ноября, 10:58 • 8498 просмотра
Атака рф на Сумскую область 30 ноября: часть города Сумы осталась без света30 ноября, 13:19 • 5834 просмотра
Археологи нашли в казахстанских степях крупный город бронзового века: детали исследованияPhoto16:04 • 5442 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 44018 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 87492 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 70525 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 78633 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 76975 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Сергей Кислыця
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вышгород
Израиль
Гонконг
Реклама
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 44019 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 44583 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 61230 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 80450 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 111893 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Facebook
Шахед-136

Украинско-американские переговоры во Флориде завершились: первые итоги

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Во Флориде завершились переговоры украинской и американской делегаций по плану завершения войны в Украине. Стороны обсудили долгосрочные гарантии безопасности для Киева и роль России в урегулировании конфликта.

Украинско-американские переговоры во Флориде завершились: первые итоги

Во Флориде (США) завершились переговоры украинской и американской делегаций по плану завершения войны в Украине. Об этом сообщает УНН.

Подробности

После встречи к СМИ вышли государственный секретарь США Марко Рубио и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

По словам Рубио, встреча была достаточно продуктивной, впрочем, "нам еще есть над чем работать". В частности, по словам американского дипломата:

  • для урегулирования нужны долгосрочные гарантии безопасности Киеву;
    • россия должна стать частью "уравнения";
      • США реалистично смотрят на переговорный процесс по Украине;
        • переговоры во Флориде касаются не только непосредственного урегулирования, но и обеспечения будущего Украины.

          Мы остаемся реалистами относительно того, как сложно это все выглядит, но мы также реалисты относительно того прогресса, который уже происходит. Речь идет не только об окончании войны, но и о построении процветающего будущего Украины

          - сказал Рубио.

          Он добавил, что есть "еще одна сторона", и "господин Виткофф вскоре поедет в москву".

          В то же время, по информации CNN, разговор между делегациями был жестким, но очень конструктивным.

          Напомним

          Американские и украинские чиновники проводят встречу в Майами перед тем, как делегация президента США Дональда Трампа отправится в москву на переговоры с владимиром путиным относительно обновленного мирного плана.

          В сети появились кадры прибытия украинской делегации в США на переговоры.

          В то же время Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США стремятся закончить войну, создав механизм для независимости и суверенитета Украины.

          Встреча делегаций Украины и США: Кислица назвал ее "увлекательной и конструктивной"30.11.25, 19:21 • 3724 просмотра

          Вадим Хлюдзинский

          ПолитикаНовости Мира
          Война в Украине
          Рустем Умеров
          Марко Рубио
          Соединённые Штаты
          Украина
          Флорида