Украинско-американские переговоры во Флориде завершились: первые итоги
Киев • УНН
Во Флориде завершились переговоры украинской и американской делегаций по плану завершения войны в Украине. Стороны обсудили долгосрочные гарантии безопасности для Киева и роль России в урегулировании конфликта.
Во Флориде (США) завершились переговоры украинской и американской делегаций по плану завершения войны в Украине. Об этом сообщает УНН.
Подробности
После встречи к СМИ вышли государственный секретарь США Марко Рубио и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.
По словам Рубио, встреча была достаточно продуктивной, впрочем, "нам еще есть над чем работать". В частности, по словам американского дипломата:
- для урегулирования нужны долгосрочные гарантии безопасности Киеву;
- россия должна стать частью "уравнения";
- США реалистично смотрят на переговорный процесс по Украине;
- переговоры во Флориде касаются не только непосредственного урегулирования, но и обеспечения будущего Украины.
Мы остаемся реалистами относительно того, как сложно это все выглядит, но мы также реалисты относительно того прогресса, который уже происходит. Речь идет не только об окончании войны, но и о построении процветающего будущего Украины
Он добавил, что есть "еще одна сторона", и "господин Виткофф вскоре поедет в москву".
В то же время, по информации CNN, разговор между делегациями был жестким, но очень конструктивным.
Напомним
Американские и украинские чиновники проводят встречу в Майами перед тем, как делегация президента США Дональда Трампа отправится в москву на переговоры с владимиром путиным относительно обновленного мирного плана.
В сети появились кадры прибытия украинской делегации в США на переговоры.
В то же время Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США стремятся закончить войну, создав механизм для независимости и суверенитета Украины.
Встреча делегаций Украины и США: Кислица назвал ее "увлекательной и конструктивной"30.11.25, 19:21 • 3724 просмотра