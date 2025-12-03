Возможность закончить войну есть: Зеленский сообщил, кто продолжит переговоры с командой Трампа

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении заявил об активной подготовке к встречам с Соединенными Штатами после переговоров американской команды в Москве и Вашингтоне. Главной целью этих контактов является продвижение мирного плана Украины и обеспечение ее интересов. Об этом пишет УНН.

Подробности

Глава государства сообщил, что переговоры с представителями Президента Трампа продолжат Секретарь СНБО Рустем Умеров, Андрей Гнатов и другие ключевые лица.

Готовим встречи в Соединенных Штатах. После возвращения американской команды из Москвы и соответствующих консультаций в Вашингтоне Рустем Умеров, Андрей Гнатов и все, кто нужен для переговоров, продолжат разговор с представителями Президента Трампа – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что международная активность достаточно результативна, и Украину слышали во время встреч в Женеве и Флориде. Он подчеркнул, что достойный мир возможен только с учетом интересов Украины.

Зеленский также обратил внимание на критически важную комбинацию для окончания войны.

Сейчас мир точно чувствует, что возможность закончить войну есть, и нужно имеющуюся активность в переговорах подкреплять давлением на Россию. Именно от такой комбинации все зависит – конструктивная дипломатия плюс давление на агрессора. Оба компонента работают на мир – подытожил глава государства.

