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Намагалась втекти з України: затримано агентку фсб, яка допомагала ворогу наступати на Покровськ

Київ • УНН

 • 14756 перегляди

Правоохоронці запобігли втечі до росії агентки фсб, яка передавала ворогу дані про українські війська на Покровському напрямку. 38-річній жительці Селидового загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.

Намагалась втекти з України: затримано агентку фсб, яка допомагала ворогу наступати на Покровськ

Правоохоронці запобігли втечі до росії агентки фсб, яка шпигувала для ворога на Донеччині. Жителька Селидового "зливала" окупантам локації українських військ на Покровському напрямку. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.

Деталі

За даними СБУ, після виконання ворожих завдань поблизу передової інформаторка прибула на Кіровоградщину, звідки планувала виїхати як "переселенка" до Євросоюзу, а потім – до рф.

Контррозвідники СБУ зірвали плани російської агентки і затримали її в орендованій квартирі, де вона готувалася до виїзду в росію.

За даними слідства, фігуранткою виявилася 38-річна жителька Селидового, що в Донецькій області. Жінка входила до агентурної мережі фсб, яку нейтралізували у жовтні 2023 року під час спецоперації Служби безпеки на території регіону.

Тоді співробітники СБУ затримали двох коригувальників, що відслідковували маршрути руху важкої бронетехніки ЗСУ в районі Авдіївки.

Для конспірації всі троє агентів діяли окремо, але мали спільного куратора з фсб.

Основними цілями ворога були укріпрайони та бойові позиції артилерії українських військ, яка стримувала просування штурмових груп окупантів у напрямку Покровська.

"Кріт", який шпигував для рф на Волині, отримав 15 років тюрми14.10.24, 16:14 • 12603 перегляди

При обшуку у затриманої вилучено російський паспорт та мобільний телефон, який вона використовувала для зв’язку з куратором.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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