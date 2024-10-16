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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пыталась сбежать из Украины: задержан агент фсб, которая помогала врагу наступать на Покровск

Пыталась сбежать из Украины: задержан агент фсб, которая помогала врагу наступать на Покровск

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 07:52  •  5611 просмотра

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Правоохранители предотвратили побег в россию агента фсб, которая передавала врагу данные об украинских войсках на Покровском направлении. 38-летней жительнице Селидово грозит пожизненное заключение за государственную измену.

Правоохранители предотвратили побег в россию агента фсб, которая шпионила для врага в Донецкой области. Жительница Селидово "сливала" оккупантам локации украинских войск на Покровском направлении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным СБУ, после выполнения вражеских задач вблизи передовой информатор прибыла в Кировоградскую область, откуда планировала выехать как "переселенка" в Евросоюз, а затем - в рф.

Контрразведчики СБУ сорвали планы российского агента и задержали ее в съемной квартире, где она готовилась к выезду в россию.

По данным следствия, фигуранткой оказалась 38-летняя жительница Селидово, что в Донецкой области. Женщина входила в агентурную сеть фсб, которую нейтрализовали в октябре 2023 года во время спецоперации Службы безопасности на территории региона.

Тогда сотрудники СБУ задержали двух корректировщиков, которые отслеживали маршруты движения тяжелой бронетехники ВСУ в районе Авдеевки.

Для конспирации все трое агентов действовали отдельно, но имели общего куратора из фсб.

Основными целями врага были укрепрайоны и боевые позиции артиллерии украинских войск, которая сдерживала продвижение штурмовых групп оккупантов в направлении Покровска.

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При обыске у задержанной изъят российский паспорт и мобильный телефон, который она использовала для связи с куратором.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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