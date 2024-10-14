"Крот", который шпионил для рф на Волыни, получил 15 лет тюрьмы
Киев • УНН
Суд приговорил к 15 годам тюрьмы российского агента, который шпионил на Волыни. 40-летний помощник начальника отдела пограничного отряда собирал информацию об украинских войсках для ФСБ.
Суд приговорил к 15 тюремному заключению российского агента, который шпионил для вражеских спецслужб на Волыни. Вражеским агентом оказался 40-летний помощник начальника отдела местного пограничного отряда, которого дистанционно завербовала фсб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
Детали
По данным СБУ, агент, по инструкции российской спецслужбы, собирал информацию о пунктах базирования, маршрутах движения и имеющемся вооружении Сил обороны, которые привлечены к защите региона. Больше всего оккупантов интересовали локации укрепрайонов и ориентировочное количество личного состава украинских войск на оборонительных линиях.
Контрразведчики СБУ задержали предателя в июне этого года и установили его российского куратора. Им оказался кадровый сотрудник фсб Алексей Добрицкий, который дислоцируется во временно оккупированном Луганске.
По материалам Службы безопасности суд назначил «кроту» 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением воинского звания.
Как установило расследование, пограничник попал во внимание фсб, когда проходил службу на востоке Украины. Впоследствии его отправили в Волынскую область.
В обмен на сотрудничество с оккупантами злоумышленник рассчитывал на «эвакуацию» в Россию и «должность» в военных формированиях рф.
На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств агент признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
СБУ задержала агента рф, который шпионил за ПВО в Черкасской области30 сентября 2024, 07:39 • 16257 просмотров