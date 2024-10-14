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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Крот", который шпионил для рф на Волыни, получил 15 лет тюрьмы

"Крот", который шпионил для рф на Волыни, получил 15 лет тюрьмы

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 13:14  •  1124 просмотра

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Суд приговорил к 15 годам тюрьмы российского агента, который шпионил на Волыни. 40-летний помощник начальника отдела пограничного отряда собирал информацию об украинских войсках для ФСБ.

Суд приговорил к 15 тюремному заключению российского агента, который шпионил для вражеских спецслужб на Волыни. Вражеским агентом оказался 40-летний помощник начальника отдела местного пограничного отряда, которого дистанционно завербовала фсб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным СБУ, агент, по инструкции российской спецслужбы, собирал информацию о пунктах базирования, маршрутах движения и имеющемся вооружении Сил обороны, которые привлечены к защите региона. Больше всего оккупантов интересовали локации укрепрайонов и ориентировочное количество личного состава украинских войск на оборонительных линиях.

Контрразведчики СБУ задержали предателя в июне этого года и установили его российского куратора. Им оказался кадровый сотрудник фсб Алексей Добрицкий, который дислоцируется во временно оккупированном Луганске.

По материалам Службы безопасности суд назначил «кроту» 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением воинского звания.

Как установило расследование, пограничник попал во внимание фсб, когда проходил службу на востоке Украины. Впоследствии его отправили в Волынскую область.

В обмен на сотрудничество с оккупантами злоумышленник рассчитывал на «эвакуацию» в Россию и «должность» в военных формированиях рф.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств агент признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

СБУ задержала агента рф, который шпионил за ПВО в Черкасской области30 сентября 2024, 07:39 • 16257 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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