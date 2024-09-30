СБУ задержала агента рф, который шпионил за ПВО в Черкасской области

Служба безопасности Украины задержала агента фсб, который шпионил за позициями противовоздушной обороны в Черкасской области, для подготовки новых ракетных и дроновых атак.

Пишет УНН с ссылкой на СБУ.

Служба безопасности Украины задержала еще одного агента ФСБ в Черкассах, который собирал информацию о расположении подразделений противовоздушной обороны ВСУ в регионе. Он разведывал постоянные пункты дислокации и боевые позиции украинских сил, защищающих воздушное пространство Черкасской области.

По данным СБУ, агент интересовался зенитно-ракетными комплексами, радиолокационными станциями и мобильно-огневыми группами, а также местами базирования и системой охраны подразделений Национальной гвардии. 45-летнего жителя Черкасс, который искал быстрый заработок в Телеграмм-каналах, завербовала фсб дистанционно.

По заданию российских кураторов он передвигался по региону, скрыто фиксируя локации украинских военных и выспрашивая информацию у знакомых под видом обычных разговоров. Полученные данные агент переносил на Google-карты с фотографиями, которые собирался передать российским спецслужбам.

Эти данные планировали использовать для подготовки новых ракетных и дроновых атак на регион, минуя системы ПВО. Однако СБУ заблаговременно обнаружила агента и задержала его во время разведки возле военного объекта. У него изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с ФСБ. Агенту сообщено о подозрении в государственной измене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Он находится под стражей без возможности внесения залога, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Операцию провела СБУ в Черкасской области при поддержке областной прокуратуры.

Напомним

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Винницкой области агента фсб рф, который «садился на хвост» колоннам ВСУ, чтобы узнать их маршруты и скорректировать по ним удар.