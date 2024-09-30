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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ задержала агента рф, который шпионил за ПВО в Черкасской области

СБУ задержала агента рф, который шпионил за ПВО в Черкасской области

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 07:39  •  3886 просмотра

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СБУ задержала агента ФСБ, который собирал информацию о расположении ПВО ВСУ в Черкасской области. 45-летний мужчина передавал данные для подготовки ракетных и дроновых атак, ему грозит пожизненное заключение.

Служба безопасности Украины задержала агента фсб, который шпионил за позициями противовоздушной обороны в Черкасской области, для подготовки новых ракетных и дроновых атак.

Пишет УНН с ссылкой на СБУ.

Служба безопасности Украины задержала еще одного агента ФСБ в Черкассах, который собирал информацию о расположении подразделений противовоздушной обороны ВСУ в регионе. Он разведывал постоянные пункты дислокации и боевые позиции украинских сил, защищающих воздушное пространство Черкасской области. 

По данным СБУ, агент интересовался зенитно-ракетными комплексами, радиолокационными станциями и мобильно-огневыми группами, а также местами базирования и системой охраны подразделений Национальной гвардии. 45-летнего жителя Черкасс, который искал быстрый заработок в Телеграмм-каналах, завербовала фсб дистанционно.

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По заданию российских кураторов он передвигался по региону, скрыто фиксируя локации украинских военных и выспрашивая информацию у знакомых под видом обычных разговоров. Полученные данные агент переносил на Google-карты с фотографиями, которые собирался передать российским спецслужбам.

Эти данные планировали использовать для подготовки новых ракетных и дроновых атак на регион, минуя системы ПВО. Однако СБУ заблаговременно обнаружила агента и задержала его во время разведки возле военного объекта. У него изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с ФСБ. Агенту сообщено о подозрении в государственной измене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Он находится под стражей без возможности внесения залога, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Операцию провела СБУ в Черкасской области при поддержке областной прокуратуры.

Напомним 

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Винницкой области агента фсб рф, который «садился на хвост» колоннам ВСУ, чтобы узнать их маршруты и скорректировать по ним удар.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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