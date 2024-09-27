СБУ затримала агента фсб, який стежив за колонами ЗСУ

Служба безпеки України повідомила про затримання у Вінницькій області агента фсб рф, який "сідав на хвіст" колонам ЗСУ, щоб дізнатися їхні маршрути і скоригувати по них удар, пише УНН.

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента фсб, який працював на рф у центральних регіонах України. Зловмисник шпигував за переміщенням бойової техніки Сил оборони у напрямку передової. Під "прицілом" ворога були підрозділи ЗСУ, що рухалися автошляхами Вінницької та Черкаської областей. За даними слідства, російська спецслужба сподівалася у режимі реального часу відслідкувати маршрути руху колон українських військ, щоб скоригувати по них повітряний удар