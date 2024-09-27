СБУ затримала агента фсб, який стежив за колонами ЗСУ
Київ • УНН
У Вінницькій області СБУ затримала агента фсб, який відстежував переміщення військової техніки ЗСУ. За даними СБУ, 51-річний фельдшер передавав інформацію окупантам для коригування ударів по українських військах.
Служба безпеки України повідомила про затримання у Вінницькій області агента фсб рф, який "сідав на хвіст" колонам ЗСУ, щоб дізнатися їхні маршрути і скоригувати по них удар, пише УНН.
Контррозвідка Служби безпеки затримала агента фсб, який працював на рф у центральних регіонах України. Зловмисник шпигував за переміщенням бойової техніки Сил оборони у напрямку передової. Під "прицілом" ворога були підрозділи ЗСУ, що рухалися автошляхами Вінницької та Черкаської областей. За даними слідства, російська спецслужба сподівалася у режимі реального часу відслідкувати маршрути руху колон українських військ, щоб скоригувати по них повітряний удар
Для виконання цього завдання фсб, за даними СБУ, "дистанційно завербувала 51-річного фельдшера однієї з медустанов на Вінниччині, якого "обрали" через його прокремлівську активність у Телеграм-каналах".
"За інструкцією окупантів їхній агент на своєму авто виїжджав на міжрегіональні автотраси, де відстежував переміщення підрозділів Сил оборони. Задокументовано епізод, коли, виявивши військову колону, фігурант "сів їй на хвіст" і їхав за нею майже 100 км. Таким чином він намагався встановити маршрут, а також кількість і види техніки у колоні", - розповіли у спецслужбі.
Ворожого агента, як повідомляється, затримали поблизу власного помешкання.
"На місці затримання у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації із "зв’язковим" фсб - сергієм лебедєвим (більш відомий як блогер "Лохматий") з Донецька", - повідомили у СБУ.
Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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