СБУ затримала демобілізованого строковика, який почав працювати на воєнну розвідку рф

Служба безпеки України повідомила про затримання демобілізованого строковика ЗСУ, який почав працювати на воєнну розвідку рф, пише УНН.

Служба безпеки затримала агента воєнної розвідки рф у Запоріжжі. Зловмисник шпигував за українськими військами, які залучені до бойових дій на південному фронті. Для отримання розвідданих окупанти завербували 22-річного демобілізованого строковика, який раніше проходив службу в одному з військових гарнізонів України