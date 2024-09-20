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Актуальне
СБУ затримала демобілізованого строковика, який почав працювати на воєнну розвідку рф

СБУ затримала демобілізованого строковика, який почав працювати на воєнну розвідку рф

Київ • УНН

 • 14535 перегляди

У Запоріжжі СБУ затримала 22-річного демобілізованого строковика ЗСУ, завербованого російською розвідкою. Він збирав дані про українські війська на південному фронті для підго1товки ворожих ударів.

Служба безпеки України повідомила про затримання демобілізованого строковика ЗСУ, який почав працювати на воєнну розвідку рф, пише УНН.

Служба безпеки затримала агента воєнної розвідки рф у Запоріжжі. Зловмисник шпигував за українськими військами, які залучені до бойових дій на південному фронті. Для отримання розвідданих окупанти завербували 22-річного демобілізованого строковика, який раніше проходив службу в одному з військових гарнізонів України

- повідомили у СБУ.

За даними контррозвідки СБУ, найбільше ворога цікавили геолокації командних пунктів, складів з боєприпасами та укріпрайонів Сил оборони на Запорізькому напрямку. Також окупанти хотіли дізнатися про основні маршрути руху, орієнтовну кількість та найменування бойової техніки ЗСУ, яка прямує на передову, повідомили у спецслужбі.

"У поле зору воєнної розвідки рф молодик потрапив через своїх батьків, які проживають на тимчасово захопленій частині території Запорізької області та співпрацюють з російською спецслужбою", - зазначили у СБУ.

У травні цього року, як повідомляється, він звільнився у запас та оселився в обласному центрі.

"Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник 316-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру), що базується у Севастополі. - розповіли у СБУ. - Спочатку ворожий спецслужбіст запросив у свого агента координати бойових підрозділів та логістичних складів військової частини, в якій колишній строковик проходив службу. Потім за завданням гру рф зрадник почав обходити прифронтове місто, де приховано фіксував локації підрозділів ЗСУ та мостів, якими вони рухаються у напрямку передової".

Особу окупанта вже встановлено співробітниками СБУ.

Ворог, за даними СБУ, планував використати агентурну інформацію для підготовки ударів по Силах оборони з використанням керованих авіабомб, дронів-камікадзе та важкої артилерії.

Служба безпеки спрацювала на випередження і затримали агента "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта. На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації зі своїм російським куратором.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ. Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Готували атаки на оборонні заводи та системи ППО на Запоріжжі: СБУ знешкодила агентурну групу воєнної розвідки рф17.09.24, 10:14 • 19258 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКримінал та НП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
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