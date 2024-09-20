СБУ задержала демобилизованного срочника, который начал работать на военную разведку рф
Киев • УНН
В Запорожье СБУ задержала 22-летнего демобилизованного срочника ВСУ, завербованного российской разведкой. Он собирал данные об украинских войсках на южном фронте для подготов1товки вражеских ударов.
Служба безопасности Украины сообщила о задержании демобилизованного срочника ВСУ, который начал работать на военную разведку рф, пишет УНН.
Служба безопасности задержала агента военной разведки рф в Запорожье. Злоумышленник шпионил за украинскими войсками, которые привлечены к боевым действиям на южном фронте. Для получения разведданных оккупанты завербовали 22-летнего демобилизованного срочника, который ранее проходил службу в одном из военных гарнизонов Украины
По данным контрразведки СБУ, больше всего врага интересовали геолокации командных пунктов, складов с боеприпасами и укрепрайонов Сил обороны на Запорожском направлении. Также оккупанты хотели узнать об основных маршрутах движения, ориентировочное количество и наименование боевой техники ВСУ, которая направляется на передовую, сообщили в спецслужбе.
"В поле зрения военной разведки рф молодой человек попал через своих родителей, которые проживают на временно захваченной части территории Запорожской области и сотрудничают с российской спецслужбой", - отметили в СБУ.
В мае этого года, как сообщается, он уволился в запас и поселился в областном центре.
"Впоследствии на него дистанционно вышел кадровый сотрудник 316-го разведцентра главного управления генштаба вооруженных сил рф (более известного как гру), базирующегося в Севастополе. - рассказали в СБУ. - Сначала вражеский спецслужбист запросил у своего агента координаты боевых подразделений и логистических складов воинской части, в которой бывший срочник проходил службу. Затем по заданию гру рф предатель начал обходить прифронтовой город, где скрыто фиксировал локации подразделений ВСУ и мостов, по которым они движутся в направлении передовой".
Личность оккупанта уже установлена сотрудниками СБУ.
Враг, по данным СБУ, планировал использовать агентурную информацию для подготовки ударов по Силам обороны с использованием управляемых авиабомб, дронов-камикадзе и тяжелой артиллерии.
Служба безопасности сработала на опережение и задержали агента "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи военного объекта. На месте происшествия у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации со своим российским куратором.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) УКУ. Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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