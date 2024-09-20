СБУ задержала демобилизованного срочника, который начал работать на военную разведку рф

Служба безопасности Украины сообщила о задержании демобилизованного срочника ВСУ, который начал работать на военную разведку рф, пишет УНН.

Служба безопасности задержала агента военной разведки рф в Запорожье. Злоумышленник шпионил за украинскими войсками, которые привлечены к боевым действиям на южном фронте. Для получения разведданных оккупанты завербовали 22-летнего демобилизованного срочника, который ранее проходил службу в одном из военных гарнизонов Украины - сообщили в СБУ.

По данным контрразведки СБУ, больше всего врага интересовали геолокации командных пунктов, складов с боеприпасами и укрепрайонов Сил обороны на Запорожском направлении. Также оккупанты хотели узнать об основных маршрутах движения, ориентировочное количество и наименование боевой техники ВСУ, которая направляется на передовую, сообщили в спецслужбе.

"В поле зрения военной разведки рф молодой человек попал через своих родителей, которые проживают на временно захваченной части территории Запорожской области и сотрудничают с российской спецслужбой", - отметили в СБУ.

В мае этого года, как сообщается, он уволился в запас и поселился в областном центре.

"Впоследствии на него дистанционно вышел кадровый сотрудник 316-го разведцентра главного управления генштаба вооруженных сил рф (более известного как гру), базирующегося в Севастополе. - рассказали в СБУ. - Сначала вражеский спецслужбист запросил у своего агента координаты боевых подразделений и логистических складов воинской части, в которой бывший срочник проходил службу. Затем по заданию гру рф предатель начал обходить прифронтовой город, где скрыто фиксировал локации подразделений ВСУ и мостов, по которым они движутся в направлении передовой".

Личность оккупанта уже установлена сотрудниками СБУ.

Враг, по данным СБУ, планировал использовать агентурную информацию для подготовки ударов по Силам обороны с использованием управляемых авиабомб, дронов-камикадзе и тяжелой артиллерии.

Служба безопасности сработала на опережение и задержали агента "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи военного объекта. На месте происшествия у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации со своим российским куратором.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) УКУ. Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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