СБУ задержала агента фсб, который следил за колоннами ВСУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Винницкой области агента фсб рф, который «садился на хвост» колоннам ВСУ, чтобы узнать их маршруты и скорректировать по ним удар, пишет УНН.

Контрразведка Службы безопасности задержала агента фсб, который работал на рф в центральных регионах Украины. Злоумышленник шпионил за перемещением боевой техники Сил обороны в направлении передовой. Под «прицелом» врага были подразделения ВСУ, которые двигались по автодорогам Винницкой и Черкасской областей. По данным следствия, российская спецслужба надеялась в режиме реального времени отследить маршруты движения колонн украинских войск, чтобы скорректировать по ним воздушный удар - сообщили в СБУ.

Для выполнения этой задачи фсб, по данным СБУ, «дистанционно завербовала 51-летнего фельдшера одного из медучреждений в Винницкой области, которого „выбрали“ из-за его прокремлевской активности в Телеграмм-каналах».

«По инструкции оккупантов их агент на своем авто выезжал на межрегиональные автотрассы, где отслеживал перемещение подразделений Сил обороны. Задокументирован эпизод, когда, обнаружив военную колонну, фигурант «сел ей на хвост» и ехал за ней почти 100 км. Таким образом он пытался установить маршрут, а также количество и виды техники в колонне», - рассказали в спецслужбе.

Вражеского агента, как сообщается, задержали вблизи собственного дома.

«На месте задержания у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с «связным» фсб - Сергеем Лебедевым (более известный как блогер «Лохматий») из Донецка», - сообщили в СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) УКУ. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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