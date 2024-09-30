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СБУ затримала агента рф, який шпигував за ППО на Черкащині

СБУ затримала агента рф, який шпигував за ППО на Черкащині

Київ • УНН

 • 16760 перегляди

СБУ затримала агента ФСБ, який збирав інформацію про розташування ППО ЗСУ в Черкаській області. 45-річний чоловік передавав дані для підготовки ракетних та дронових атак, йому загрожує довічне ув'язнення.

Служба безпеки України затримала агента фсб, який шпигував за позиціями протиповітряної оборони на Черкащині, для підготовки нових ракетних та дронових атак.

Пише УНН з посиланням на СБУ.

Служба безпеки України затримала ще одного агента ФСБ у Черкасах, який збирав інформацію про розташування підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ в регіоні. Він розвідував постійні пункти дислокації та бойові позиції українських сил, що захищають повітряний простір Черкащини. 

За даними СБУ, агент цікавився зенітно-ракетними комплексами, радіолокаційними станціями та мобільно-вогневими групами, а також місцями базування та системою охорони підрозділів Національної гвардії. 45-річного мешканця Черкас, який шукав швидкий заробіток у Телеграм-каналах, завербувала фсб дистанційно.

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За завданням російських кураторів він пересувався регіоном, приховано фіксуючи локації українських військових та випитуючи інформацію у знайомих під виглядом звичайних розмов. Отримані дані агент переносив на Google-карти з фотографіями, які збирався передати російським спецслужбам.

Ці дані планували використовувати для підготовки нових ракетних та дронових атак на регіон, оминаючи системи ППО. Однак СБУ завчасно виявила агента і затримала його під час розвідки біля військового об’єкта. У нього вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з фсб.Агенту повідомлено про підозру в державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Він перебуває під вартою без можливості внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Операцію провела СБУ в Черкаській області за підтримки обласної прокуратури.

Нагадаємо 

Служба безпеки України повідомила про затримання у Вінницькій області агента фсб рф, який "сідав на хвіст" колонам ЗСУ, щоб дізнатися їхні маршрути і скоригувати по них удар.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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