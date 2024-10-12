Жінка трофей? Реклама Третьої штурмової бригади викликала обурення в соцмережах

Серія рекламних плакатів "Я люблю Третю штурмову" викликала бурхливі обговорення, а подекуди і обурення в соцмережах, пише УНН.

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На серії рекламних плакатів зображені жінки: одна обіймає військового, сидячи попереду нього на байку, в іншої військовий віддзеркалюється в сонцезахисних окулярах, а третя – лежить у військового на колінах і її живіть оголений.

Журналістка, блогер та керівник "Дикого театру" Ярослава Кравченко у своєму дописі, щодо рекламної серії задалася питанням чи спрацює вона на цільову аудиторію. Вона також відзначила, що реклама Третьої штурмової бригади завжди вирізнялася креативністю.

"Яке місце в цій рекламі жінки?

- вона не для жінок. І не для посилення мобілізації жінок.

Жінка тут якщо і не обʼєкт, то не в формі (візуал на колінах) тобто одразу не на рівних. Жінка тут скоріше – трофей.

Ну і перевірочне: уявляємо, що на мотоциклі замість дівчини сидить чоловік в цій же позі, або що замість дівчини на колінах у дівчини/або чоловіка в формі лежить чоловік в майці, по цивілці. Враження?

Чи працює третя штурмова комунікаційно для рекрутингу краще, ніж це робить офіційна комунікація по мобілізації - факт! Чи завжди ця комунікація коректна?

Хочу почути і ваші думки", - написала Кравченко.

Більшість користувачів під дописом обурилися рекламою, називаючи її неприпустимою та некоректною, "кам’яним віком", обурливою, відірваною від реальності, образливою та відвертим проявом сексизму.

"Це дуже погана історія. Вона закінчується сексуальним насильством під час війни. Тільки насильство вчиняється своїми щодо своїх. А не в контексті нашого уявлення, що СНПК загроза від російських військових", - написала член Комісії з журналістської етики Ліза Кузьменко.

Водночас були і користувачі, що вказували – реклама, в першу чергу, спрямована на чоловіків, а тому і посил відповідний. Дехто відзначив, що ця реклама спрацює на молодих чоловіків віком 20-25 років.

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Загалом користувачі соцмереж активно обговорюють рекламу. Вона розділила людей на два табори – тих хто обурений, і тих хто або не бачить у ній проявів сексизму, або ж вважає подібні посили виправданими, зважаючи на цільову аудиторію.

"Шок-контент: чоловіки люблять жінок, а жінки чоловіків. В смислі так завжди було в кожній війні. Та як третя штурмова сміє", - написав один з користувачів мережі Х.

У Третій окремій штурмовій бригаді поки ніяк не відреагували на обурення рекламою. Однак, зважаючи, на те, що вона привернула таку увагу – можна припустити, що хоча б частково своєї цілі реклама досягла.

Про Третю окрему штурмову бригаду

Сформована у 2023 році на основі полку "ССО Азов". Це полк був сформований на основі загонів територіальної оборони, що з перших днів повномасштабного вторгнення вели бої під Києвом. Пізніше полк вів бої на Запорізькому напрямку, брав участь у Херсонському контрнаступі. Вже у статусі бригади бійці воювали за Бахмут, Авдіївку та Красногорівку.

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