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Понад 20 000 українців звернулися до центрів рекрутингу армії

Понад 20 000 українців звернулися до центрів рекрутингу армії

Київ • УНН

 • 29895 перегляди

20 150 осіб звернулося до центрів рекрутингу української армії. 5 091 розглядаються як кандидати, 1 726 розпочали службу або скоро приєднаються до війська, центри пропонують понад 10 000 вакансій.

Більше 20 000 українців звернулося до центрів рекрутингу української армії, передає УНН із посиланням на Міноборони.

Станом на 6 жовтня 20 150 осіб звернулося до центрів рекрутингу української армії. 5 091 з них вже розглядаються як кандидати до Сил оборони, а 1 726 — розпочали службу або незабаром приєднаються до війська 

- йдеться у повідомленні.

За даними відомства, Центри пропонують понад 10 000 вакансій, серед яких найпопулярніші: водії, оператори БПЛА, штабні працівники та медики.

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У Любліні розпочався набір добровольців до Українського легіону: що треба знати03.10.24, 16:58 • 15699 переглядiв

Минулого тижня відкрився новий рекрутинговий центр у Тернополі. Всього в Україні налічується 40 таких центрів, перший з яких було відкрито 12 лютого у Львові. Інші центри почали активно відкриватися з кінця березня 2024 року.

Деталі та адреси центрів — на сайті: recruiting.mod.gov.ua

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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