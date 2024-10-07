Более 20 000 украинцев обратились в центры рекрутинга армии

Более 20 000 украинцев обратилось в центры рекрутинга украинской армии, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

По состоянию на 6 октября 20 150 человек обратилось в центры рекрутинга украинской армии. 5 091 из них уже рассматриваются как кандидаты в Силы обороны, а 1 726 - начали службу или вскоре присоединятся к войску - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Центры предлагают более 10 000 вакансий, среди которых самые популярные: водители, операторы БПЛА, штабные работники и медики.

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На прошлой неделе открылся новый рекрутинговый центр в Тернополе. Всего в Украине насчитывается 40 таких центров, первый из которых был открыт 12 февраля во Львове. Другие центры начали активно открываться с конца марта 2024 года.

Детали и адреса центров - на сайте: recruiting.mod.gov.ua