В Люблине начался набор добровольцев в Украинский легион: что нужно знать
Киев • УНН
В польском Люблине открылся первый рекрутинговый центр Украинского легиона для набора добровольцев-граждан Украины. Центр работает ежедневно, проводит медкомиссию и обеспечивает 35-дневное обучение на полигоне.
Украинский легион начал набор добровольцев-граждан Украины в польском Люблине, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
Детали
Первый рекрутинговый центр открылся на базе Консульства Украины в Люблине и работает ежедневно с 9:00 до 17:00 без перерывов.
На месте действует военно-врачебная комиссия (ВЛК). Подготовка добровольцев проходит на полигоне, предоставленном польской стороной.
Украина обеспечивает форму и тыловое обеспечение, Польша - вооружение и технику.
Процесс для добровольцев:
подписание контракта
35-дневные учения на полигоне
дальнейшее повышение квалификации на базах НАТО в Европе.
«Подать заявку можно через официальный сайт - legion.army.gov.ua или в консульствах и посольствах Украины», - добавили в Минобороны.