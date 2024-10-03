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В Люблине начался набор добровольцев в Украинский легион: что нужно знать

В Люблине начался набор добровольцев в Украинский легион: что нужно знать

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 13:58  •  6182 просмотра

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В польском Люблине открылся первый рекрутинговый центр Украинского легиона для набора добровольцев-граждан Украины. Центр работает ежедневно, проводит медкомиссию и обеспечивает 35-дневное обучение на полигоне.

Украинский легион начал набор добровольцев-граждан Украины в польском Люблине, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Первый рекрутинговый центр открылся на базе Консульства Украины в Люблине и работает ежедневно с 9:00 до 17:00 без перерывов.

На месте действует военно-врачебная комиссия (ВЛК). Подготовка добровольцев проходит на полигоне, предоставленном польской стороной.

Украина обеспечивает форму и тыловое обеспечение, Польша - вооружение и технику.

Процесс для добровольцев:

подписание контракта

35-дневные учения на полигоне

дальнейшее повышение квалификации на базах НАТО в Европе.

«Подать заявку можно через официальный сайт - legion.army.gov.ua или в консульствах и посольствах Украины», - добавили в Минобороны.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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