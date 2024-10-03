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У Любліні розпочався набір добровольців до Українського легіону: що треба знати

У Любліні розпочався набір добровольців до Українського легіону: що треба знати

Київ • УНН

 • 15699 перегляди

У польському Любліні відкрився перший рекрутинговий центр Українського легіону для набору добровольців-громадян України. Центр працює щодня, проводить медкомісію та забезпечує 35-денне навчання на полігоні.

Український легіон розпочав набір добровольців-громадян України у польському Любліні, передає УНН із посиланням на Міноборони.

Деталі

Перший рекрутинговий центр відкрився на базі Консульства України в Любліні і працює щодня з 9:00 до 17:00 без перерв.

На місці діє військово-лікарська комісія (ВЛК). Підготовка добровольців проходить на полігоні, наданому польською стороною.

Україна забезпечує форму та тилове забезпечення, Польща — озброєння і техніку.

Процес для добровольців:

підписання контракту

35-денне навчання на полігоні

подальше підвищення кваліфікації на базах НАТО в Європі.

"Подати заявку можна через офіційний сайт - legion.army.gov.ua або в консульствах та посольствах України", - додали у Міноборони.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
natoNATO
liublinЛюблін
ukrainaУкраїна
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