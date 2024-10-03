У Любліні розпочався набір добровольців до Українського легіону: що треба знати
Київ • УНН
У польському Любліні відкрився перший рекрутинговий центр Українського легіону для набору добровольців-громадян України. Центр працює щодня, проводить медкомісію та забезпечує 35-денне навчання на полігоні.
Український легіон розпочав набір добровольців-громадян України у польському Любліні, передає УНН із посиланням на Міноборони.
Деталі
Перший рекрутинговий центр відкрився на базі Консульства України в Любліні і працює щодня з 9:00 до 17:00 без перерв.
На місці діє військово-лікарська комісія (ВЛК). Підготовка добровольців проходить на полігоні, наданому польською стороною.
Україна забезпечує форму та тилове забезпечення, Польща — озброєння і техніку.
Процес для добровольців:
підписання контракту
35-денне навчання на полігоні
подальше підвищення кваліфікації на базах НАТО в Європі.
"Подати заявку можна через офіційний сайт - legion.army.gov.ua або в консульствах та посольствах України", - додали у Міноборони.