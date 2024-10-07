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Відбила позиції та звільнила полонених: Третя штурмова провела успішні наступальні дії на Харківщині

Відбила позиції та звільнила полонених: Третя штурмова провела успішні наступальні дії на Харківщині

Київ • УНН

 • 15845 перегляди

Підрозділ Третьої штурмової бригади провів успішні наступальні дії на Харківщині. Бійці відбили втрачені позиції, знищили ворожу ДРГ та звільнили українських полонених із суміжних підрозділів.

Третя штурмова провела успішні наступальні дії у смузі своєї відповідальності на Харківщині.  Про це повідомив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін, передає УНН.

"Бійці нашого підрозділу відбили у ворога зайняті ним раніше позиції та знищили ... ДРГ. А ще - відбили українських полонених захисників із суміжних підрозділів. Що особливо важливо на фоні того, як ворог поводить себе з нашими військовополоненими", - повідомив Жорін.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
3-ia-shturmova-bryhada3-я штурмова бригада
ukrainaУкраїна
kharkivХарків

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