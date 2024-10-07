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Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
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Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах

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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко
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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко

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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины

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Отбила позиции и освободила пленных: Третья штурмовая провела успешные наступательные действия на Харьковщине

Отбила позиции и освободила пленных: Третья штурмовая провела успешные наступательные действия на Харьковщине

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 15:26  •  709 просмотра

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Подразделение Третьей штурмовой бригады провело успешные наступательные действия на Харьковщине. Бойцы отбили утраченные позиции, уничтожили вражескую ДРГ и освободили украинских пленных из смежных подразделений.

Третья штурмовая провела успешные наступательные действия в полосе своей ответственности на Харьковщине.  Об этом сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, передает УНН.

"Бойцы нашего подразделения отбили у врага занятые им ранее позиции и уничтожили ... ДРГ. А еще - отбили украинских пленных защитников из смежных подразделений. Что особенно важно на фоне того, как враг ведет себя с нашими военнопленными", - сообщил Жорин.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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