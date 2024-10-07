Отбила позиции и освободила пленных: Третья штурмовая провела успешные наступательные действия на Харьковщине

Третья штурмовая провела успешные наступательные действия в полосе своей ответственности на Харьковщине. Об этом сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, передает УНН.

"Бойцы нашего подразделения отбили у врага занятые им ранее позиции и уничтожили ... ДРГ. А еще - отбили украинских пленных защитников из смежных подразделений. Что особенно важно на фоне того, как враг ведет себя с нашими военнопленными", - сообщил Жорин.