Отбила позиции и освободила пленных: Третья штурмовая провела успешные наступательные действия на Харьковщине
Киев • УНН
Подразделение Третьей штурмовой бригады провело успешные наступательные действия на Харьковщине. Бойцы отбили утраченные позиции, уничтожили вражескую ДРГ и освободили украинских пленных из смежных подразделений.
Третья штурмовая провела успешные наступательные действия в полосе своей ответственности на Харьковщине. Об этом сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, передает УНН.
"Бойцы нашего подразделения отбили у врага занятые им ранее позиции и уничтожили ... ДРГ. А еще - отбили украинских пленных защитников из смежных подразделений. Что особенно важно на фоне того, как враг ведет себя с нашими военнопленными", - сообщил Жорин.