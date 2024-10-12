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Женщина трофей? Реклама Третьей штурмовой бригады вызвала возмущение в соцсетях

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12 октября 2024, 14:19  •  3368 просмотра

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Рекламные плакаты "Я люблю Третью штурмовую" с изображением женщин вызвали споры в соцсетях. Часть пользователей считает рекламу сексистской, другие указывают на ее эффективность для целевой аудитории.

Серия рекламных плакатов "Я люблю Третью штурмовую" вызвала бурные обсуждения, а иногда и возмущение в соцсетях, пишет УНН.

Детали

На серии рекламных плакатов изображены женщины: одна обнимает военного, сидя впереди него на байке, у другой военный отражается в солнцезащитных очках, а третья - лежит у военного на коленях и ее живот обнажен.

Журналистка, блогер и руководитель "Дикого театра" Ярослава Кравченко в своей заметке, по рекламной серии задалась вопросом сработает ли она на целевую аудиторию. Она также отметила, что реклама Третьей штурмовой бригады всегда отличалась креативностью.

"Какое место в этой рекламе женщине?

- она не для женщин. И не для усиления мобилизации женщин.

Женщина здесь если и не объект, то не в форме (визуал на коленях) то есть сразу не на равных. Женщина здесь скорее - трофей.

Ну и проверочное: представляем, что на мотоцикле вместо девушки сидит мужчина в этой же позе, или что вместо девушки на коленях у девушки/или мужчины в форме лежит мужчина в майке, по цивилке. Впечатления?

Работает ли третья штурмовая коммуникационно для рекрутинга лучше, чем это делает официальная коммуникация по мобилизации - факт! Всегда ли эта коммуникация корректна?

Хочу услышать и ваши мысли", - написала Кравченко.

Большинство пользователей под сообщением возмутились рекламой, называя ее недопустимой и некорректной, "каменным веком", возмутительной, оторванной от реальности, оскорбительной и откровенным проявлением сексизма.

"Это очень плохая история. Она заканчивается сексуальным насилием во время войны. Только насилие совершается своими в отношении своих. А не в контексте нашего представления, что СНПК угроза от российских военных", - написала член Комиссии по журналистской этике Лиза Кузьменко.

В то же время были и пользователи, которые указывали - реклама, в первую очередь, направлена на мужчин, а потому и посыл соответствующий. Некоторые отметили, что эта реклама сработает на молодых мужчин в возрасте 20-25 лет.

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В общем пользователи соцсетей активно обсуждают рекламу. Она разделила людей на два лагеря - тех кто возмущен, и тех кто или не видит в ней проявлений сексизма, или же считает подобные посылы оправданными, учитывая целевую аудиторию.

"Шок-контент: мужчины любят женщин, а женщины мужчин. В смысле так всегда было в каждой войне. Да как третья штурмовая смеет", - написал один из пользователей сети Х.

В Третьей отдельной штурмовой бригаде пока никак не отреагировали на возмущение рекламой. Однако, учитывая, что она привлекла такое внимание - можно предположить, что хотя бы частично своей цели реклама достигла.

О Третьей отдельной штурмовой бригаде

Сформирована в 2023 году на основе полка "ССО Азов". Это полк был сформирован на основе отрядов территориальной обороны, которые с первых дней полномасштабного вторжения вели бои под Киевом. Позже полк вел бои на Запорожском направлении, участвовал в Херсонском контрнаступлении. Уже в статусе бригады бойцы воевали за Бахмут, Авдеевку и Красногоровку.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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