Якщо союзники відмовляться від підтримки України, то рф завершить війну за 15 днів - Боррель
Київ • УНН
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що без міжнародної підтримки Україна може програти війну за 15 днів. Він наголосив на важливості продовження допомоги, щоб Україна могла вести переговори з Росією на сприятливих умовах.
Якщо міжнародні партнери відмовляться від підтримки України, то росія може перемогти у війні менше, ніж за місяць. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, пише видання 20minutos, передає УНН.
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Боррель зазначив, що багато людей хочуть, щоб війна закінчилася якнайшвидше, насамперед самі українці. А втім, дипломат підкреслив, що для світу важливо, як саме закінчиться ця війна.
Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, через п'ятнадцять днів війна закінчиться і путін досягне своїх цілей. Але чи хочемо ми цього для українців і для безпеки самих себе, європейців
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За його словами, союзники мають зробити все можливе, щоб, коли настане час переговорів із Росією, Україна могла вести їх "на умовах, сприятливих для суверенітету і територіальної цілісності".
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі поразки України, росія обов'язково нападе на країни НАТО.