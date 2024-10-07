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Якщо союзники відмовляться від підтримки України, то рф завершить війну за 15 днів - Боррель

Якщо союзники відмовляться від підтримки України, то рф завершить війну за 15 днів - Боррель

Київ • УНН

 • 15931 перегляди

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що без міжнародної підтримки Україна може програти війну за 15 днів. Він наголосив на важливості продовження допомоги, щоб Україна могла вести переговори з Росією на сприятливих умовах.

Якщо міжнародні партнери відмовляться від підтримки України, то росія може перемогти у війні менше, ніж за місяць. Про це заявив  глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, пише видання 20minutos, передає УНН.

Деталі

Боррель зазначив, що багато людей хочуть, щоб війна закінчилася якнайшвидше, насамперед самі українці. А втім, дипломат підкреслив, що для світу важливо, як саме закінчиться ця війна. 

Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, через п'ятнадцять днів війна закінчиться і путін досягне своїх цілей. Але чи хочемо ми цього для українців і для безпеки самих себе, європейців

- заявив Боррель. 

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За його словами, союзники мають зробити все можливе, щоб, коли настане час переговорів із Росією, Україна могла вести їх "на умовах, сприятливих для суверенітету і територіальної цілісності".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі поразки України, росія обов'язково нападе на країни НАТО.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика
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