Если союзники откажутся от поддержки Украины, то рф завершит войну за 15 дней - Боррель

ukenru
Эксклюзив
В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ
  •  28282 просмотра

В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ

Эксклюзив
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
  •  65098 просмотра

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Эксклюзив
Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах
  •  52995 просмотра

Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах

Эксклюзив
АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко
  •  65305 просмотра

АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко

Эксклюзив
Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
  •  80723 просмотра

Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
  •  115405 просмотра

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  187335 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  204867 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  202199 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  187809 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне вывели в Черное море четыре ракетоносителя с общим залпом до 24 "Калибров"

россияне вывели в Черное море четыре ракетоносителя с общим залпом до 24 "Калибров"

  •  37659 просмотра
Оккупанты в течение суток 383 раза били по Запорожью: ранен один человек

Оккупанты в течение суток 383 раза били по Запорожью: ранен один человек

  •  73691 просмотра
Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

  •  116686 просмотра
Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

  •  105120 просмотра
Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

  •  51311 просмотра
публикации
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
Эксклюзив

  •  65098 просмотра
Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

  •  51311 просмотра
Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

  •  105120 просмотра
Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

  •  116686 просмотра
Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

4 октября 2024, 13:42  •  173835 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

  •  133854 просмотра
6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября 2024, 03:03  •  105765 просмотра
В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

5 октября 2024, 16:26  •  103902 просмотра
5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября 2024, 03:07  •  108861 просмотра
Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

5 октября 2024, 01:40  •  107035 просмотра
Актуальное
Если союзники откажутся от поддержки Украины, то рф завершит войну за 15 дней - Боррель

Если союзники откажутся от поддержки Украины, то рф завершит войну за 15 дней - Боррель

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 13:16  •  4438 просмотра

Read in English

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что без международной поддержки Украина может проиграть войну за 15 дней. Он подчеркнул важность продолжения помощи, чтобы Украина могла вести переговоры с Россией на благоприятных условиях.

Если международные партнеры откажутся от поддержки Украины, то россия может победить в войне меньше, чем за месяц. Об этом заявил  глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет издание [20minutos, передает УНН.

Детали

Боррель отметил, что многие люди хотят, чтобы война закончилась как можно быстрее, прежде всего сами украинцы. А впрочем, дипломат подчеркнул, что для мира важно, как именно закончится эта война. 

Если мы перестанем поддерживать Украину, через пятнадцать дней война закончится и путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев

- заявил Боррель. 

Страны Балтии победят, если Россия нападет. Но города будут выглядеть как Авдеевка, - Кулеба10 марта 2024, 07:01 • 95933 просмотра

По его словам, союзники должны сделать все возможное, чтобы, когда наступит время переговоров с Россией, Украина могла вести их «на условиях, благоприятных для суверенитета и территориальной целостности».

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае поражения Украины, россия обязательно нападет на страны НАТО.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
avdiivkaАвдеевка
natoNATO
khosep-borrelЖозеп Боррель
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба