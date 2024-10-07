Если союзники откажутся от поддержки Украины, то рф завершит войну за 15 дней - Боррель

Если международные партнеры откажутся от поддержки Украины, то россия может победить в войне меньше, чем за месяц. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет издание [20minutos, передает УНН.

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Боррель отметил, что многие люди хотят, чтобы война закончилась как можно быстрее, прежде всего сами украинцы. А впрочем, дипломат подчеркнул, что для мира важно, как именно закончится эта война.

Если мы перестанем поддерживать Украину, через пятнадцать дней война закончится и путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев - заявил Боррель.

Страны Балтии победят, если Россия нападет. Но города будут выглядеть как Авдеевка, - Кулеба

По его словам, союзники должны сделать все возможное, чтобы, когда наступит время переговоров с Россией, Украина могла вести их «на условиях, благоприятных для суверенитета и территориальной целостности».

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае поражения Украины, россия обязательно нападет на страны НАТО.