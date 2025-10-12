Окупанти припинили відбудову знищеної ними Авдіївки, посилаючись на невизначену долю коксохіму - ЦНС
російська окупаційна адміністрація призупинила відбудову Авдіївки, посилаючись на невирішену долю зруйнованого коксохімічного заводу. Окупанти також обіцяють розвивати сільське господарство на замінованих полях, тоді як самі вивозять металобрухт із заводу.
російська окупаційна адміністрація фактично поставила хрест на відновленні зруйнованої Авдіївки. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Зазначається, що після місяців порожніх обіцянок гауляйтер пеняєв відкрито визнав: усі роботи з відбудови призупинені, поки не "вирішать долю" коксохімічного заводу, який самі ж окупанти зруйнували й розграбували.
Ще цинічніше звучать їхні обіцянки "розвивати сільське господарство" - на полях, які вони ж засипали боєприпасами
У ЦНС вказують, що тимчасово окупована Авдіївка стала символом "визволення" по-російськи: спалена, спустошена і покинута.
"Рускій мір" приносить лише руїни й смерть", - резюмували у ЦНС.
За інформацією ЦНС, росіяни грабують металобрухт зі зруйнованого коксохімічного заводу в захопленій Авдіївці та вивозять його до Маріупольського порту з метою наживи.
