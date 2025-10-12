$41.510.00
11 октября, 16:00 • 20090 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 32801 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 22055 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 27621 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 20420 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 24926 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 33103 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 42767 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 61759 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 35125 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Оккупанты прекратили восстановление уничтоженной ими Авдеевки, ссылаясь на неопределенную судьбу коксохима - ЦНС

Киев • УНН

 • 454 просмотра

российская оккупационная администрация приостановила восстановление Авдеевки, ссылаясь на нерешенную судьбу разрушенного коксохимического завода. Оккупанты также обещают развивать сельское хозяйство на заминированных полях, тогда как сами вывозят металлолом с завода.

Оккупанты прекратили восстановление уничтоженной ими Авдеевки, ссылаясь на неопределенную судьбу коксохима - ЦНС

российская оккупационная администрация фактически поставила крест на восстановлении разрушенной Авдеевки. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что после месяцев пустых обещаний гауляйтер Пеняев открыто признал: все работы по восстановлению приостановлены, пока не "решат судьбу" коксохимического завода, который сами же оккупанты разрушили и разграбили.

Еще циничнее звучат их обещания "развивать сельское хозяйство" - на полях, которые они же засыпали боеприпасами

- говорится в сообщении.

В ЦНС указывают, что временно оккупированная Авдеевка стала символом "освобождения" по-русски: сожженная, опустошенная и заброшенная.

"Русский мир" приносит только руины и смерть", - резюмировали в ЦНС.

Напомним

По информации ЦНС, россияне грабят металлолом с разрушенного коксохимического завода в захваченной Авдеевке и вывозят его в Мариупольский порт с целью наживы.

Вадим Хлюдзинский

Общество
Авдеевка
Мариуполь