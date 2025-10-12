Оккупанты прекратили восстановление уничтоженной ими Авдеевки, ссылаясь на неопределенную судьбу коксохима - ЦНС
Киев • УНН
российская оккупационная администрация приостановила восстановление Авдеевки, ссылаясь на нерешенную судьбу разрушенного коксохимического завода. Оккупанты также обещают развивать сельское хозяйство на заминированных полях, тогда как сами вывозят металлолом с завода.
российская оккупационная администрация фактически поставила крест на восстановлении разрушенной Авдеевки. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что после месяцев пустых обещаний гауляйтер Пеняев открыто признал: все работы по восстановлению приостановлены, пока не "решат судьбу" коксохимического завода, который сами же оккупанты разрушили и разграбили.
Еще циничнее звучат их обещания "развивать сельское хозяйство" - на полях, которые они же засыпали боеприпасами
В ЦНС указывают, что временно оккупированная Авдеевка стала символом "освобождения" по-русски: сожженная, опустошенная и заброшенная.
"Русский мир" приносит только руины и смерть", - резюмировали в ЦНС.
Напомним
По информации ЦНС, россияне грабят металлолом с разрушенного коксохимического завода в захваченной Авдеевке и вывозят его в Мариупольский порт с целью наживы.
