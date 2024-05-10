Военные вс рф записали на видео свой грабеж в разбитых украинских домах под Авдеевкой

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
  •  105041 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  128585 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  136300 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  131595 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  147988 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  129247 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132405 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121858 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167929 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150705 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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9 мая 2024, 14:50  •  141923 просмотра
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Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  157132 просмотра
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  306854 просмотра

Военные вс рф записали на видео свой грабеж в разбитых украинских домах под Авдеевкой

Оккупанты бесчинствовали в украинских домах под Авдеевкой, записывая на видео, как они крадут предметы домашнего обихода, такие как мангалы и кухонную утварь.

Война •   •  421 просмотра
Военные вс рф записали на видео свой грабеж в разбитых украинских домах под Авдеевкой

Канадская компания Roshel планирует локализовать производство в Украине

Канадская компания Roshel, производитель бронетехники, поставляемой в Украину, планирует запустить производство бронеавтомобилей в Украине, трудоустроив более 200 украинских беженцев в Канаде, которые стремятся вернуться и внести свой вклад в местную экономику.

Война •   •  878 просмотра
Канадская компания Roshel планирует локализовать производство в Украине

В МИД Грузии назвали оскорблением отставку посла во Франции из-за закона об иноагентах

Министр иностранных дел Грузии раскритиковал отставку посла страны во Франции из-за противоречивого закона об "иностранных агентах", назвав ее оскорблением для Грузии и ее дипломатов.

Новости Мира •   •  1527 просмотра
В МИД Грузии назвали оскорблением отставку посла во Франции из-за закона об иноагентах

Войска рф атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией: есть разрушения

10 мая российские военные пятнадцать раз атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, повредив частный дом, муниципальное учреждение, хозяйственное здание, газопровод и линию электропередач, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Война •   •  3602 просмотра
Войска рф атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией: есть разрушения

16-летняя спортсменка из Мариуполя получила 5 медалей на чемпионате Европы по ушу

Ирина Кобелева, 16-летняя девушка из Мариуполя, завоевала 5 медалей, в том числе 4 золотые и 1 серебряную, на чемпионате Европы по ушу в Стокгольме.

спорт •   •  4051 просмотра
16-летняя спортсменка из Мариуполя получила 5 медалей на чемпионате Европы по ушу

Глава парламента Грузии отказался встречаться с делегацией ЕС

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили отказался встретиться с делегацией ЕС, которая прибыла на фоне протестов против противоречивого закона об "иностранных агентах", заявив, что их визит может поощрить радикальные действия оппозиции.

Новости Мира •   •  4392 просмотра
Глава парламента Грузии отказался встречаться с делегацией ЕС

В российском питере автобус упал в реку, есть жертвы

Автобус упал в реку Мойку в российском питере после аварии на мосту, в результате чего по меньшей мере 3 человека погибли, 4 находятся в состоянии клинической смерти, 2 получили серьезные ранения, а водителя задержали и предъявили ему уголовные обвинения за нарушение правил дорожного движения.

Криминал и ЧП •   •  6094 просмотра
В российском питере автобус упал в реку, есть жертвы

В Германии экоактивисты штурмовали завод Tesla, чтобы остановить расширение предприятия

Активисты протестовали против расширения завода Tesla под Берлином, некоторые из них прорывались через заборы и вступали в стычки с полицией, что привело к ранениям с обеих сторон и нескольким арестам.

Новости Мира •   •  6087 просмотра
В Германии экоактивисты штурмовали завод Tesla, чтобы остановить расширение предприятия

Почти 200 политических партий не выполнили требование закона об отчетности в НАПК

После завершения отчетной кампания за 2020-2023 годы для политических партий НАПК сообщило, что почти 200 партий не подали отчетов или подали их частично, за что им грозят штрафы в размере от 5 100 до 6 800 гривен.

политика •   •  9080 просмотра
Почти 200 политических партий не выполнили требование закона об отчетности в НАПК

Оккупанты продолжают атаковать Херсонщину, ранены мирные жители

В результате российских обстрелов в Казацком Херсонской области ранения получила 49-летняя женщина, а в Бериславе - 48-летний мужчина.

Война •   •  9794 просмотра
Оккупанты продолжают атаковать Херсонщину, ранены мирные жители