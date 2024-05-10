Военные вс рф записали на видео свой грабеж в разбитых украинских домах под Авдеевкой

Военнослужащие вс рф записали видео о том, как изымают мангал и кухонную утварь в украинском доме под Авдеевкой Донецкой области. Об этом сообщает тг-канал Astra, передает УНН.

Детали

В росСМИ появилось видео, как оккупанты присваивают себе мангал и различную утварь в разбитых украинских домах под Авдеевкой.

Никогда бы не подумал, что на войне, на передовой буду пи***ть мангал, чтобы пожарить шашлыков. Ну что, у товарища день рождения. "Лапа" (позывной бойца — прим.ред), тебе не стыдно? - заявляет на видео военный рф.

По данным Telegram-канала Astra, видео записал житель Тольятти Юрий Лабужский, - военнослужащий рф якобы амбассадор Международного Альянса Профессиональных Кулинаров (IPCA).

В частности он показывает расположение военных с разграбленными вещами в подвале дома.

Вот мы в подвальчике живем, тут у нас картины Репина, часики, ноутбуки, вот он я, загораю. Все, конечно, размародерено в разбитых домах. Но надо же на чем-то спать - говорит Лабужский.

Также на видео он показывает кухню, в котором российские военные едят украинские, польские и немецкие продукты. Один ролик, по данным тг-Astra опубликован 5 мая, другой - 10 мая.

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