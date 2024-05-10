Пограничные громады Харьковской области под усиленными массовыми обстрелами врага, есть жертвы - ОВА

Подростки, пострадавшие в результате удара по территории учебного заведения в Харькове, находятся в реанимации - Терехов

Двое подростков в возрасте 13 и 15 лет были тяжело ранены во время нападения россиян на школу в Харькове 8 мая и сейчас находятся в реанимации, врачи борются за их жизни и конечности, сообщил мэр города Игорь Терехов.