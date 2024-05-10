россияне снова обстреляли Волчанск в Харьковской области, ранены двое местных

Во время очередного вражеского обстрела Волчанска в Харьковской области 10 мая двое местных жителей получили осколочные ранения и были госпитализированы, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

"Оккупанты в очередной раз обстреляли Волчанск. Двое местных жителей получили осколочные ранения", - сообщили в полиции.

Обстрел города Волчанск, как указано, состоялся 10 мая около 09:15. "Под вражеский огонь попали двое мужчин 1971 и 1982 года рождения. Пострадавших доставили в больницу с осколочными ранениями", - отметили в полиции.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

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