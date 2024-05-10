росіяни знову обстріляли Вовчанськ на Харківщині, поранено двох місцевих
Київ • УНН
Під час чергового обстрілу Вовчанська 10 травня двоє місцевих жителів отримали осколкові поранення і були госпіталізовані.
Під час чергового ворожого обстрілу Вовчанська у Харківській області 10 травня двоє місцевих жителів отримали осколкові поранення і були госпіталізовані, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
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"Окупанти вкотре обстріляли Вовчанськ. Двоє місцевих мешканців отримали уламкові поранення", - повідомили у поліції.
Обстріл міста Вовчанськ, як вказано, відбувся 10 травня близько 09:15. "Під ворожий вогонь потрапили двоє чоловіків 1971 та 1982 року народження. Потерпілих доставили до лікарні з уламковими пораненнями", - зазначили у поліції.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
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