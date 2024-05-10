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"Не втрачено жодного метра": голова Харківської ОВА заявив про тримання позицій українськими силами попри посилення ударів і ДРГ ворога на півночі

"Не втрачено жодного метра": голова Харківської ОВА заявив про тримання позицій українськими силами попри посилення ударів і ДРГ ворога на півночі

Київ • УНН

 • 21393 перегляди

Російські війська посилили обстріли на північному напрямку Харківської області, атакувавши місто Вовчанськ з реактивних систем залпового вогню та артилерії, але українські війська впевнено утримували свої позиції, не втрачаючи позицій.

Російські війська посилили обстріли на північному напрямку Харківської області, передусім атакуючи місто Вовчанськ, були безуспішні спроби ДРГ ворога прорвати кордон, але українські війська впевнено тримають позиції і не втрачено жодного метра, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Окупанти посилили обстріли на північному напрямку. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ. Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон. Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку

- написав Синєгубов у Telegram.

Він наголосив, що всі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов‘язки.

"Закликаємо цивільне населення прикордонних населених пунктів бути в укриттях, адже для ворога немає різниці завдавати ударів по військовій інфраструктурі чи по цивільним беззбройним людям", - зазначив голова ОВА.

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