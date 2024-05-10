Прикордонні громади Харківщини під посиленими масовими обстрілами ворога, є жертви - ОВА

Прикордонні громади Харківської області під посиленими масовими ворожими обстрілами, у чотирьох випадках з ранку вже є руйнування та людські жертви, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Прикордонні громади Харківщини під посиленими масовими ворожими обстрілами - є поранені та загиблі - написав Синєгубов у Telegram.

З його слів, зафіксовано:

9:45 с. Бугаївка Вовчанської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

Близько 10 ранку ворог обстріляв м. Вовчанськ, внаслідок чого травмовано 2 цивільні людини.

12:50 внаслідок обстрілу с. Черкаські Тишки Харківського району загинув 55-річний цивільний чоловік.

13:22 Вовчанськ. Окупант завдав удару по приватному будинку - поранено 60-річну жінку. Водночас внаслідок ворожого обстрілу приватного домоволодіння загинув цивільний чоловік, ще двоє зазнали травм - один із них під завалами будинку.

росіяни знову обстріляли Вовчанськ на Харківщині, поранено двох місцевих