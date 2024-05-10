Прикордонні громади Харківщини під посиленими масовими обстрілами ворога, є жертви - ОВА
Київ • УНН
Прикордонні населені пункти Харківської області зазнали інтенсивних ворожих обстрілів, що призвело до руйнувань, поранень і загибелі людей.
Прикордонні громади Харківської області під посиленими масовими ворожими обстрілами, у чотирьох випадках з ранку вже є руйнування та людські жертви, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Прикордонні громади Харківщини під посиленими масовими ворожими обстрілами - є поранені та загиблі
З його слів, зафіксовано:
- 9:45 с. Бугаївка Вовчанської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.
- Близько 10 ранку ворог обстріляв м. Вовчанськ, внаслідок чого травмовано 2 цивільні людини.
- 12:50 внаслідок обстрілу с. Черкаські Тишки Харківського району загинув 55-річний цивільний чоловік.
- 13:22 Вовчанськ. Окупант завдав удару по приватному будинку - поранено 60-річну жінку. Водночас внаслідок ворожого обстрілу приватного домоволодіння загинув цивільний чоловік, ще двоє зазнали травм - один із них під завалами будинку.
росіяни знову обстріляли Вовчанськ на Харківщині, поранено двох місцевих10.05.24, 14:39 • 17662 перегляди