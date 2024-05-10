Військові зс рф записали на відео свій грабіж в розбитих українських будинках під Авдіївкою
Київ • УНН
Окупанти бешкетували в українських оселях під Авдіївкою, записуючи на відео, як вони крадуть предмети домашнього вжитку, такі як мангали та кухонне начиння.
Військовослужбовці зс рф записали відео про те, як вилучають мангал і кухонне начиння в українському будинку під Авдіївкою Донецької області. Про це повідомляє тг-канал Astra, передає УНН.
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У росЗМІ з'явилося відео, як окупанти привласнюють собі мангал і різне начиння в розбитих українських будинках під Авдіївкою.
Ніколи б не подумав, що на війні, на передовій буду пи***ти мангал, щоб посмажити шашликів. Ну що, у товариша день народження. "Лапа" (позивний бійця - прим.ред), тобі не соромно?
За даними Telegram-каналу Astra, відео записав мешканець Тольятті Юрій Лабужський, - військовослужбовець рф, нібито амбасадор Міжнародного Альянсу Професійних Кулінарів (IPCA).
Зокрема він показує розташування військових із розграбованими речами в підвалі будинку.
Ось ми в підвальчику живемо, тут у нас картини Рєпіна, годинники, ноутбуки, ось він я, засмагаю. Усе, звісно, розмародерене в розбитих будинках. Але треба ж на чомусь спати
Також на відео він показує кухню, в якій російські військові їдять українські, польські та німецькі продукти. Один ролик, за даними tr-Astra, опублікований 5 травня, інший - 10 травня.
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