Окупанти вивозять на лом залишки авдіївського коксохімічного заводу
Київ • УНН
Росіяни грабують металобрухт зі зруйнованого коксохімічного заводу в захопленій Авдіївці та вивозять його до Маріупольського порту з метою наживи.
Окупанти у захопленій Авдіївці почали вивіз до порту Маріуполя лому з залишків знищеного ними коксохімічного заводу. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
Російські "визволителі" звільняють українські міста від інфраструктури й займаються тим, що вміють краще – грабують. Так, в захопленій Авдіївці росіяни почали вивоз лому з залишків знищеного ними коксохімічного заводу. Лом вивозять до порту Маріуполя. Звичайно, що дохід від реалізації отримають фірми-прокладки дєніса пушиліна
"Російські "визволителі" звільняють українські міста від інфраструктури й займаються тим, що вміють краще – грабують. Так, в захопленій Авдіївці росіяни почали вивоз лому з залишків знищеного ними коксохімічного заводу. Лом вивозять до порту Маріуполя. Звичайно, що дохід від реалізації отримають фірми-прокладки дєніса пушиліна", - йдеться в повідомленні.
Це і є "русскій мір": руїни, смерть, бідність та "духовність
Нагадаємо
російські окупанти пропонують "інвесторам" з рф незаконно привласнені землі вздовж Азовського узбережжя, зокрема пансіонати, бази відпочинку й рекреаційні зони.