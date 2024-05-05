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Окупанти вивозять на лом залишки авдіївського коксохімічного заводу

Окупанти вивозять на лом залишки авдіївського коксохімічного заводу

Київ • УНН

 • 27988 перегляди

Росіяни грабують металобрухт зі зруйнованого коксохімічного заводу в захопленій Авдіївці та вивозять його до Маріупольського порту з метою наживи.

Окупанти у захопленій Авдіївці почали вивіз до порту Маріуполя лому з залишків знищеного ними коксохімічного заводу. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Російські "визволителі" звільняють українські міста від інфраструктури й займаються тим, що вміють краще – грабують. Так, в захопленій Авдіївці росіяни почали вивоз лому з залишків знищеного ними коксохімічного заводу. Лом вивозять до порту Маріуполя. Звичайно, що дохід від реалізації отримають фірми-прокладки дєніса пушиліна

- йдеться в повідомленні.

"Російські "визволителі" звільняють українські міста від інфраструктури й займаються тим, що вміють краще – грабують. Так, в захопленій Авдіївці росіяни почали вивоз лому з залишків знищеного ними коксохімічного заводу. Лом вивозять до порту Маріуполя. Звичайно, що дохід від реалізації отримають фірми-прокладки дєніса пушиліна", - йдеться в повідомленні.

Це і є "русскій мір": руїни, смерть, бідність та "духовність

- додали в ЦНС.

Нагадаємо

російські окупанти пропонують "інвесторам" з рф незаконно привласнені землі вздовж Азовського узбережжя, зокрема пансіонати, бази відпочинку й рекреаційні зони.

Павло Башинський

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