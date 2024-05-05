Оккупанты вывозят на лом остатки авдеевского коксохимического завода

Оккупанты в захваченной Авдеевке начали вывоз в порт Мариуполя лома из остатков уничтоженного ими коксохимического завода. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Российские "освободители" освобождают украинские города от инфраструктуры и занимаются тем, что умеют лучше - грабят. Так, в захваченной Авдеевке россияне начали вывоз лома из остатков уничтоженного ими коксохимического завода. Лом вывозят в порт Мариуполя. Конечно, доход от реализации получат фирмы-прокладки Дениса Пушилина - говорится в сообщении.

"Российские "освободители" освобождают украинские города от инфраструктуры и занимаются тем, что умеют лучше - грабят. Так, в захваченной Авдеевке россияне начали вывоз лома из остатков уничтоженного ими коксохимического завода. Лом вывозят в порт Мариуполя. Конечно, что доход от реализации получат фирмы-прокладки Дениса Пушилина", - говорится в сообщении.

Это и есть "русский мир": руины, смерть, бедность и "духовность - добавили в ЦНС.

Напомним

российские оккупанты предлагают "инвесторам" из рф незаконно присвоенные земли вдоль азовского побережья, в частности пансионаты, базы отдыха и рекреационные зоны.