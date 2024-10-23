У Дії з'явились нові військові облігації - "Авдіївка" та "Дебальцеве"
Київ • УНН
У застосунку Дія додано дві нові військові облігації, названі на честь Авдіївки та Дебальцевого. Облігації мають ставки 15,6% та 16,5% відповідно, з датами виплати у 2026 та 2027 роках.
У застосунку Дія зʼявились нові облігації, названі на честь міст Авдіївка та Дебальцеве. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram, передає УНН.
"Авдіївка та Дебальцеве — додали 2 військові облігації в Дію", - написав Федоров.
Облігації будуть за такими ставками:
— Дебальцеве. Ставка 16,5 %, дата виплати — 12.05.2027;
— Авдіївка. Ставка 15,6 %, дата виплати — 20.05.2026.
Придбати облігації в додатку можна без комісій та додаткових зборів.
Нагадаємо
На початку жовтня у Дію додали військову облігацію "Вовчанськ" зі ставкою від 15% та датою виплати у 2025 році.