В Дії появились новые военные облигации - "Авдеевка" и "Дебальцево"
Киев • УНН
В приложении Дія добавлены две новые военные облигации, названные в честь Авдеевки и Дебальцево. Облигации имеют ставки 15,6% и 16,5% соответственно, с датами выплаты в 2026 и 2027 годах.
В приложении Дія появились новые облигации, названные в честь городов Авдеевка и Дебальцево. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram, передает УНН.
"Авдеевка и Дебальцево - добавили 2 военные облигации в Дию", - написал Федоров.
Облигации будут по таким ставкам:
- Дебальцево. Ставка 16,5 %, дата выплаты - 12.05.2027;
- Авдеевка. Ставка 15,6 %, дата выплаты - 20.05.2026.
Приобрести облигации в приложении можно без комиссий и дополнительных сборов.
Напомним
В начале октября в Дію добавили военную облигацию "Волчанск" со ставкой от 15% и датой выплаты в 2025 году.