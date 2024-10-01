Нова військова облігація "Вовчанськ" з'явилася в "Дії"

У додатку "Дія" з'явилася нова військова облігація "Вовчанськ" зі ставкою від 15% та датою виплати у 2025 році. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у вівторок у Telegram, пише УНН.

Військові облігації - це потужний інструмент для підтримки армії та економіки. Додали в "Дію" нову облігацію, де тривають запеклі бої, - Вовчанськ. Ставка облігації - від 15%. Дата виплати - 01.10.2025. - написав Федоров.

Посадовець наголосив, що, купуючи військові облігації, можна допомогти забезпечити українських військових технікою, їжею й медикаментами, а ще підтримати економіку країни. "Це ваша інвестиція в оборону, яка повернеться з прибутком", - зазначив він.

Військові облігації в "Дії", зі слів Федорова, - це:

Підтримка армії та економіки

Відсутність комісій

Гарантоване повернення коштів на картку "єПідтримка"

У "Дії" з'явилися військові облігації на честь міст на українському узбережжі