Нова військова облігація "Вовчанськ" з'явилася в "Дії"
Київ • УНН
У додатку "Дія" з'явилася нова військова облігація "Вовчанськ" зі ставкою від 15% та датою виплати 01.10.2025. Купівля облігацій підтримує армію та економіку України без комісій, з гарантованим поверненням коштів.
У додатку "Дія" з'явилася нова військова облігація "Вовчанськ" зі ставкою від 15% та датою виплати у 2025 році. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у вівторок у Telegram, пише УНН.
Військові облігації - це потужний інструмент для підтримки армії та економіки. Додали в "Дію" нову облігацію, де тривають запеклі бої, - Вовчанськ. Ставка облігації - від 15%. Дата виплати - 01.10.2025.
Посадовець наголосив, що, купуючи військові облігації, можна допомогти забезпечити українських військових технікою, їжею й медикаментами, а ще підтримати економіку країни. "Це ваша інвестиція в оборону, яка повернеться з прибутком", - зазначив він.
Військові облігації в "Дії", зі слів Федорова, - це:
- Підтримка армії та економіки
- Відсутність комісій
- Гарантоване повернення коштів на картку "єПідтримка"
У "Дії" з'явилися військові облігації на честь міст на українському узбережжі04.09.24, 14:33 • 35565 переглядiв