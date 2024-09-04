У "Дії" з'явилися військові облігації на честь міст на українському узбережжі
Київ • УНН
У застосунку "Дія" з'явилися 4 нові військові облігації, названі на честь українських курортних міст. Ставки за облігаціями варіюються від 14,85% до 15,75%, а кошти підуть на підтримку армії та економіки України.
У застосунку "Дія" з'явилися 4 нові військові облігації, названі на честь міст на українському узбережжі, ставки за облігаціями варіюються від 14,85% до 15,75%, а кошти підуть на підтримку армії та економіки України, повідомив віцепрем'єр-міністр - голова Мінцифри Михайло Федоров, пише УНН.
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"Лазурне. Джарилгач. Гурзуф. Судак. Додали в "Дію" 4 військові облігації", - написав Федоров у Telegram.
Він зазначив, що військові облігації — це цінні папери й дієвий спосіб підтримати українську економіку та армію. І що додали в застосунок 4 облігації з назвами міст на українському узбережжі:
- Лазурне — ставка від 15,10%
- Джарилгач — ставка від 15,75%
- Гурзуф — ставка від 14,90%
- Судак — ставка від 14,85%
"Купуєте облігації — підтримуєте економіку України — отримуєте гроші назад із прибутком. Кошти з облігацій підуть на провізію, дрони, логістику, виплати військовим та медикам, а також підтримку економіки держави. А потім повернуться на карту "єПідтримка" з прибутком. Це донат державі, який вам повертається. Інвестуйте в Україну", - наголосив Федоров.
У "Дії" з'явились військові облігації Бахчисарай та Макіївка22.04.24, 13:46 • 15076 переглядiв