В «Дії» появились военные облигации в честь городов на украинском побережье

В приложении «Дія» появились 4 новые военные облигации, названные в честь украинских городов на украинском побережье, ставки по облигациям варьируются от 14,85% до 15,75%, а средства пойдут на поддержку армии и экономики Украины, сообщил вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров, пишет УНН.

Детали

«Лазурное. Джарылгач. Гурзуф. Судак. Добавили в «Дію» 4 военные облигации», - написал Федоров в Telegram.

Он отметил, что военные облигации - это ценные бумаги и действенный способ поддержать украинскую экономику и армию. И что добавили в приложение 4 облигации с названиями городов на украинском побережье:

Лазурное - ставка от 15,10%

Джарылгач - ставка от 15,75%

Гурзуф - ставка от 14,90% - ставка от 14,90%

Судак - ставка от 14,85%

«Покупаете облигации - поддерживаете экономику Украины - получаете деньги обратно с прибылью. Средства с облигаций пойдут на провизию, дроны, логистику, выплаты военным и медикам, а также поддержку экономики государства. А потом вернутся на карту еПоддержка с прибылью. Это донат государству, который вам возвращается. Инвестируйте в Украину», - подчеркнул Федоров.

У "Дії" з'явились військові облігації Бахчисарай та Макіївка