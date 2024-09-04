В «Дії» появились военные облигации в честь городов на украинском побережье
Киев • УНН
В приложении «Дія» появились 4 новые военные облигации, названные в честь украинских курортных городов. Ставки по облигациям варьируются от 14,85% до 15,75%, а средства пойдут на поддержку армии и экономики Украины.
В приложении «Дія» появились 4 новые военные облигации, названные в честь украинских городов на украинском побережье, ставки по облигациям варьируются от 14,85% до 15,75%, а средства пойдут на поддержку армии и экономики Украины, сообщил вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров, пишет УНН.
Детали
«Лазурное. Джарылгач. Гурзуф. Судак. Добавили в «Дію» 4 военные облигации», - написал Федоров в Telegram.
Он отметил, что военные облигации - это ценные бумаги и действенный способ поддержать украинскую экономику и армию. И что добавили в приложение 4 облигации с названиями городов на украинском побережье:
- Лазурное - ставка от 15,10%
- Джарылгач - ставка от 15,75%
- Гурзуф - ставка от 14,90% - ставка от 14,90%
- Судак - ставка от 14,85%
«Покупаете облигации - поддерживаете экономику Украины - получаете деньги обратно с прибылью. Средства с облигаций пойдут на провизию, дроны, логистику, выплаты военным и медикам, а также поддержку экономики государства. А потом вернутся на карту еПоддержка с прибылью. Это донат государству, который вам возвращается. Инвестируйте в Украину», - подчеркнул Федоров.
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