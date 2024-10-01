Новая военная облигация "Волчанск" появилась в приложении "Дія"

В приложении "Дія" появилась новая военная облигация "Волчанск" со ставкой от 15% и датой выплаты в 2025 году. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во вторник в Telegram, пишет УНН.

Военные облигации - это мощный инструмент для поддержки армии и экономики. Добавили в "Дія" новую облигацию, где продолжаются ожесточенные бои, - Волчанск. Ставка облигации - от 15%. Дата выплаты - 01.10.2025. - написал Федоров.

Чиновник подчеркнул, что, покупая военные облигации, можно помочь обеспечить украинских военных техникой, едой и медикаментами, а еще поддержать экономику страны. "Это ваша инвестиция в оборону, которая вернется с прибылью", - отметил он.

Военные облигации в "Дія", по словам Федорова, - это:

Поддержка армии и экономики

Отсутствие комиссий

Гарантированный возврат средств на карту «єПідтримка»

В "Дія" появились военные облигации в честь городов на украинском побережье