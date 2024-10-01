Новая военная облигация "Волчанск" появилась в приложении "Дія"
Киев • УНН
В приложении «Дія» появилась новая военная облигация «Волчанск» со ставкой от 15% и датой выплаты 01.10.2025. Покупка облигаций поддерживает армию и экономику Украины без комиссий, с гарантированным возвратом средств.
В приложении "Дія" появилась новая военная облигация "Волчанск" со ставкой от 15% и датой выплаты в 2025 году. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во вторник в Telegram, пишет УНН.
Военные облигации - это мощный инструмент для поддержки армии и экономики. Добавили в "Дія" новую облигацию, где продолжаются ожесточенные бои, - Волчанск. Ставка облигации - от 15%. Дата выплаты - 01.10.2025.
Чиновник подчеркнул, что, покупая военные облигации, можно помочь обеспечить украинских военных техникой, едой и медикаментами, а еще поддержать экономику страны. "Это ваша инвестиция в оборону, которая вернется с прибылью", - отметил он.
Военные облигации в "Дія", по словам Федорова, - это:
- Поддержка армии и экономики
- Отсутствие комиссий
- Гарантированный возврат средств на карту «єПідтримка»
В "Дія" появились военные облигации в честь городов на украинском побережье4 сентября 2024, 11:33 • 35326 просмотров