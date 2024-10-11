Армія рф продовжує створювати умови для наступу на Покровськ, спробує захопити Селидове найближчими тижнями - британська розвідка
Київ • УНН
Армія рф зосереджує зусилля в Авдіївсько-Покровському секторі, створюючи умови для наступу. За даними британської розвідки, росіяни спробують захопити Селидове найближчими тижнями та просуваються до центру Торецька.
Авдіївсько-Покровський сектор на сході України, ймовірно, залишається основним місцем зосередження російських зусиль, йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії. За даними британської розвідки, росіяни створюють умови для наступу на Покровськ, а також, ймовірно, спробують захопити Селидове найближчими тижнями, повідомляє УНН.
Деталі
У секторі Авдіївка-Покровськ на сході України, ймовірно, продовжуються основні зусилля росії, і за останній тиждень там був відзначений високий рівень російських операцій. Цілком імовірно, що росія продовжує створювати умови для наступу на Покровськ. російські війська частково оточили місто Селидове і, найімовірніше, спробують захопити його найближчими тижнями
За даними британської розвідки, армія рф просунулася до центру міста Торецьк. Однак, як зазначається, просування йде повільно, і російські позиції в місті вразливі перед українськими контратаками.
Після захоплення Вуледара на початку жовтня 2 російські війська домоглися лише незначних успіхів за межами міста, яке розташоване на перетині двох ключових фронтів - Запорізького і Донецького.
У Запоріжжі є деякі ознаки спроби активізації російських наступальних операцій у східній частині сектора: за повідомленнями, російські війська взяли село Кам'янське, розташоване на головній дорозі Запоріжжя-Мелітополь. Цей район залишається відносно нерухомим уже понад рік, але поки що неясно, чи зможуть російські війська продовжувати наступальні операції в цьому районі, вважають у британській розвідці.
Доповнення
Станом на 16 годину з початку доби, 11 жовтня, на Покровському напрямку 13 разів розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Наразі триває бій у районі Селидового. Поблизу Миролюбівки, Мирнограду та Лисівки відбито 12 атак.