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В Генштабі заявили про складну ситуацію на Курахівському напрямку: там Сили оборони відбили 14 штурмів росіян з початку доби

Київ • УНН

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На фронті відбулося 78 бойових зіткнень з початку доби. Найактивніші бої на Курахівському і Покровському напрямках, де ЗСУ відбили численні атаки окупантів та продовжують стримувати ворога.

В Генштабі заявили про складну ситуацію на Курахівському напрямку: там Сили оборони відбили 14 штурмів росіян з початку доби

Від початку доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Найбільш активні російські окупанти на Курахівському і Покровському напрямках. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00 11 жовтня, передає УНН.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня намагався просунутися до наших позицій в районах Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової та Піщаного. Чотири атаки противника ще тривають. Загалом на напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень.

Агресор збільшив кількість атак до восьми на Лиманському напрямку. Відбулися бойові дії поблизу Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського та Білогорівки. Два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару керованою авіаційною бомбою в районі Ясногорівки.

На Краматорському напрямку наші захисники продовжують відбивати дві атаки окупантів біля Калинівки та Часового Яру. Поблизу Іванівського та Ступочок чотири ворожих атаки вже зупинено.

На Торецькому напрямку загарбник шість разів атакував в районі Торецька. Відбито чотири атаки, ще точиться два бої. 

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Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. 13 разів за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Наразі триває бій у районі Селидового. Поблизу Миролюбівки, Мирнограду та Лисівки відбито 12 атак.

Складна ситуація залишається на Курахівському напрямку. Поблизу Новоселидівки, Максимільянівки, Костянтинівки, Катеринівки, Антонівки та Водяного відбито чотирнадцять штурмів, також триває ще один бій поблизу Катеринівки.

На Времівському напрямку агресор, за підтримки авіації, десять разів атакував неподалік Богоявленки, Золотої Ниви, Новодарівки, Левадного, Рівнополя та Ольгівського, наразі ще триває сім боєзіткнень.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках активних дій окупантів за сьогодні не відмічено. Противник завдає авіаційних ударів та веде артилерійські обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито два штурми ворога.

Українські війська виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та у тилу.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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