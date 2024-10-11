В Генштабе заявили о сложной ситуации на Кураховском направлении: там Силы обороны отбили 14 штурмов россиян с начала суток

ukenru
Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
  •  17535 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
  •  67442 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
  •  117895 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
  •  129038 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  129750 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  125792 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  111985 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108019 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107421 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
10 октября 2024, 07:59  •  91094 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Войска рф нанесли 474 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области

Войска рф нанесли 474 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области

  •  16830 просмотра
Силы ПВО сбили все вражеские беспилотники над Киевом, в области еще продолжается боевая работа

Силы ПВО сбили все вражеские беспилотники над Киевом, в области еще продолжается боевая работа

  •  31734 просмотра
Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

  •  95930 просмотра
Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

  •  104674 просмотра
Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

  •  27377 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

  •  13746 просмотра
Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

  •  27377 просмотра
Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

  •  104674 просмотра
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

10 октября 2024, 13:05  •  123843 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

10 октября 2024, 12:43  •  123188 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

  •  95930 просмотра
11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

  •  113055 просмотра
Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

  •  80894 просмотра
Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

10 октября 2024, 03:03  •  117499 просмотра
У сборной Украины по футболу новая форма: фото

У сборной Украины по футболу новая форма: фото

9 октября 2024, 09:40  •  111823 просмотра
Актуальное
В Генштабе заявили о сложной ситуации на Кураховском направлении: там Силы обороны отбили 14 штурмов россиян с начала суток

В Генштабе заявили о сложной ситуации на Кураховском направлении: там Силы обороны отбили 14 штурмов россиян с начала суток

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 13:20  •  3242 просмотра

Read in English

На фронте произошло 78 боевых столкновений с начала суток. Самые активные бои на Кураховском и Покровском направлениях, где ВСУ отбили многочисленные атаки оккупантов и продолжают сдерживать врага.

С начала суток на фронте произошло 78 боевых столкновений. Наиболее активны российские оккупанты на Кураховском и Покровском направлениях. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00 11 октября, передает УНН.

На Купянском направлении враг в течение дня пытался продвинуться к нашим позициям в районах Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и Песчаного. Четыре атаки противника еще продолжаются. Всего на направлении зафиксировано восемь боестолкновений.

Агрессор увеличил количество атак до восьми на Лиманском направлении. Произошли боевые действия вблизи Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского и Белогоровки. Два боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар управляемой авиационной бомбой в районе Ясногоровки.

На Краматорском направлении наши защитники продолжают отражать две атаки оккупантов у Калиновки и Часового Яра. Вблизи Ивановского и Ступочек четыре вражеских атаки уже остановлены.

На Торецком направлении захватчик шесть раз атаковал в районе Торецка. Отбито четыре атаки, еще идет два боя. 

Ориентировочно 40-50% Торецка находится под контролем ВСУ - начальник МВА11 октября 2024, 07:34 • 12371 просмотр

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. 13 раз за сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Сейчас продолжается бой в районе Селидово. Вблизи Миролюбовки, Мирнограда и Лисовки отбито 12 атак.

Сложная ситуация остается на Кураховском направлении. Вблизи Новоселидовки, Максимильяновки, Константиновки, Катериновки, Антоновки и Водяного отбито четырнадцать штурмов, также продолжается еще один бой вблизи Катериновки.

На Времовском направлении агрессор, при поддержке авиации, десять раз атаковал неподалеку Богоявленки, Золотой Нивы, Новодаровки, Левадного, Ровнополя и Ольговского, пока еще продолжается семь боестолкновений.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях активных действий оккупантов за сегодня не отмечено. Противник наносит авиационные удары и ведет артиллерийские обстрелы по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Приднепровском направленииу нашими защитниками отбито два штурма врага.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

рф наращивает производство планирующих бомб: что известно11 октября 2024, 12:53 • 3983 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
laiman-ukrainaЛайман, Украина
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
huliaipoleГуляйполе
toretskТорецк
kurakhoveКурахово
kramatorskКраматорск
kupyanskКупянск