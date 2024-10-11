В Генштабе заявили о сложной ситуации на Кураховском направлении: там Силы обороны отбили 14 штурмов россиян с начала суток

С начала суток на фронте произошло 78 боевых столкновений. Наиболее активны российские оккупанты на Кураховском и Покровском направлениях. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00 11 октября, передает УНН.

На Купянском направлении враг в течение дня пытался продвинуться к нашим позициям в районах Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и Песчаного. Четыре атаки противника еще продолжаются. Всего на направлении зафиксировано восемь боестолкновений.

Агрессор увеличил количество атак до восьми на Лиманском направлении. Произошли боевые действия вблизи Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского и Белогоровки. Два боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар управляемой авиационной бомбой в районе Ясногоровки.

На Краматорском направлении наши защитники продолжают отражать две атаки оккупантов у Калиновки и Часового Яра. Вблизи Ивановского и Ступочек четыре вражеских атаки уже остановлены.

На Торецком направлении захватчик шесть раз атаковал в районе Торецка. Отбито четыре атаки, еще идет два боя.

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Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. 13 раз за сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Сейчас продолжается бой в районе Селидово. Вблизи Миролюбовки, Мирнограда и Лисовки отбито 12 атак.

Сложная ситуация остается на Кураховском направлении. Вблизи Новоселидовки, Максимильяновки, Константиновки, Катериновки, Антоновки и Водяного отбито четырнадцать штурмов, также продолжается еще один бой вблизи Катериновки.

На Времовском направлении агрессор, при поддержке авиации, десять раз атаковал неподалеку Богоявленки, Золотой Нивы, Новодаровки, Левадного, Ровнополя и Ольговского, пока еще продолжается семь боестолкновений.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях активных действий оккупантов за сегодня не отмечено. Противник наносит авиационные удары и ведет артиллерийские обстрелы по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Приднепровском направленииу нашими защитниками отбито два штурма врага.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

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