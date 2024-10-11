Ориентировочно 40-50% Торецка находится под контролем ВСУ - начальник МВА

Ориентировочно 40-50% Торецка в Донецкой области находится под контролем ВСУ. Россияне прилагают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки полностью захватить город.

Об этом сообщил начальник Торецкой МВА Василий Чинчик в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, удалось ли россиянам за последние сутки продвинуться в Торецке, Чинчик ответил:

За последние сутки россиянам не удалось продвинуться по моей информации. Военнослужащие приложили все усилия, чтобы у врага не было успеха. На вчерашний день не зафиксировано ни одного продвижения, ни захвата ни одной позиции, ни одного дома

По его словам, россияне прилагают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки полностью захватить Торецк.

Ориентировочно в районе 40-50% города можно сказать находится под контролем ВСУ. Остальная территория врагом захвачена. Враг пытается и прилагает все усилия, чтобы в кратчайшие сроки полностью захватить город, но ВСУ дают достойный отпор и удерживают позиции по мере возможностей