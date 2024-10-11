Ориентировочно 40-50% Торецка находится под контролем ВСУ - начальник МВА
Киев • УНН
Начальник Торецкой МВА сообщил, что 40-50% города контролируют ВСУ. Россияне пытаются быстро захватить Торецк, но украинские военные удерживают позиции и дают отпор.
Ориентировочно 40-50% Торецка в Донецкой области находится под контролем ВСУ. Россияне прилагают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки полностью захватить город.
Об этом сообщил начальник Торецкой МВА Василий Чинчик в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
На вопрос, удалось ли россиянам за последние сутки продвинуться в Торецке, Чинчик ответил:
За последние сутки россиянам не удалось продвинуться по моей информации. Военнослужащие приложили все усилия, чтобы у врага не было успеха. На вчерашний день не зафиксировано ни одного продвижения, ни захвата ни одной позиции, ни одного дома
По его словам, россияне прилагают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки полностью захватить Торецк.
Ориентировочно в районе 40-50% города можно сказать находится под контролем ВСУ. Остальная территория врагом захвачена. Враг пытается и прилагает все усилия, чтобы в кратчайшие сроки полностью захватить город, но ВСУ дают достойный отпор и удерживают позиции по мере возможностей
Дополнение
8 октября спикер ОТГ «Луганск» Анастасия Бобовникова сообщала, что вражеские войска смогли проникнуть в город Торецк, где ситуация крайне сложная.