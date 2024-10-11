Орієнтовно 40-50% Торецька знаходиться під контролем ЗСУ - начальник МВА
Київ • УНН
Начальник Торецької МВА повідомив, що 40-50% міста контролюють ЗСУ. Росіяни намагаються швидко захопити Торецьк, але українські військові утримують позиції та дають відсіч.
Орієнтовно 40-50% Торецька на Донеччині знаходиться під контролем ЗСУ. Росіяни докладають всіх зусиль, щоб у найкоротші терміни повністю захопити місто.
Про це повідомив начальник Торецької МВА Василь Чинчик в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
На запитання, чи вдалося росіянам за останню добу просунутися у Торецьку, Чинчик відповів:
За останню добу росіянам не вдалося просунутися за моєю інформацією. Військовослужбовці доклали всіх зусиль, щоб у ворога не було успіху. На вчорашній день не зафіксовано ні одного просування, ні захоплення ні однієї позиції, ні одного будинку
За його словами, росіяни докладають всіх зусиль, щоб у найкоротші терміни повністю захопити Торецьк.
Орієнтовно в районі 40-50% міста можна сказати знаходиться під контролем ЗСУ. Інша територія ворогом захоплена. Ворог намагається та докладає всіх зусиль, щоб у найкоротші терміни повністю захопити місто, але ЗСУ дають гідну відсіч й утримують позиції по мірі можливостей
Доповнення
8 жовтня речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова повідомляла, що ворожі війська змогли проникнути в місто Торецьк, де ситуація є вкрай складною.