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Орієнтовно 40-50% Торецька знаходиться під контролем ЗСУ - начальник МВА

Орієнтовно 40-50% Торецька знаходиться під контролем ЗСУ - начальник МВА

Київ • УНН

 • 27160 перегляди

Начальник Торецької МВА повідомив, що 40-50% міста контролюють ЗСУ. Росіяни намагаються швидко захопити Торецьк, але українські військові утримують позиції та дають відсіч.

Орієнтовно  40-50% Торецька на Донеччині знаходиться під контролем ЗСУ. Росіяни  докладають всіх зусиль, щоб у найкоротші терміни повністю захопити місто.

Про це повідомив начальник Торецької МВА Василь Чинчик в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На запитання, чи вдалося росіянам за останню добу просунутися у Торецьку, Чинчик відповів: 

За останню добу росіянам не вдалося просунутися за моєю інформацією. Військовослужбовці доклали всіх зусиль, щоб у ворога не було успіху. На вчорашній день не зафіксовано ні одного просування, ні захоплення ні однієї позиції, ні одного будинку

За його словами, росіяни  докладають всіх зусиль, щоб у найкоротші терміни повністю захопити Торецьк. 

Орієнтовно в районі 40-50% міста можна сказати знаходиться під контролем ЗСУ. Інша територія ворогом захоплена. Ворог намагається та докладає всіх зусиль, щоб у найкоротші терміни повністю захопити місто, але ЗСУ дають гідну відсіч й утримують позиції по мірі можливостей

- сказав Чинчик.

Доповнення

 8 жовтня речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова повідомляла, що ворожі війська змогли проникнути в місто Торецьк, де ситуація є вкрай складною. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
luhanska-oblastЛуганська область
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
toretskТорецьк

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