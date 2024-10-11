Орієнтовно 40-50% Торецька знаходиться під контролем ЗСУ - начальник МВА

Орієнтовно 40-50% Торецька на Донеччині знаходиться під контролем ЗСУ. Росіяни докладають всіх зусиль, щоб у найкоротші терміни повністю захопити місто.

Про це повідомив начальник Торецької МВА Василь Чинчик в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На запитання, чи вдалося росіянам за останню добу просунутися у Торецьку, Чинчик відповів:

За останню добу росіянам не вдалося просунутися за моєю інформацією. Військовослужбовці доклали всіх зусиль, щоб у ворога не було успіху. На вчорашній день не зафіксовано ні одного просування, ні захоплення ні однієї позиції, ні одного будинку