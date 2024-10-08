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Ворожі війська проникли в Торецьк, тривають запеклі бої - речниця ОТУ "Луганськ"

Ворожі війська проникли в Торецьк, тривають запеклі бої - речниця ОТУ "Луганськ"

Київ • УНН

 • 48632 перегляди

Загарбники увійшли в Торецьк, де ведуться інтенсивні бої за кожен будинок. Українські військові контратакують, намагаючись відновити контроль над втраченими позиціями на східній околиці міста.

Ворожі війська змогли проникнути в місто Торецьк, де ситуація є вкрай складною. Про це повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в етері телемарафону, передає УНН.

Деталі

За її словами, запеклі бої тривають за контроль над кожним будинком і під'їздом. На Торецькому напрямку відбуваються інтенсивні бої, відтак боротьба за місто стає все більш напруженою.

Станом на сьогодні, важко оцінити, яку частину Торецька контролює противник, оскільки українські сили оборони активно контратакують, намагаючись повернути втрачені позиції. Окупанти просунулися на східну околицю міста, зокрема по вулиці Центральній, рухаючись у бік шахти Центральна. Ситуація в регіоні постійно змінюється, з чергуванням атак і контратак, адже українські військові намагаються відновити контроль над територією та не допустити подальшого просування ворога.

У Торецьку один із ворожих снарядів влучив у будинок: є загиблі26.09.24, 16:13 • 15507 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
luhanska-oblastЛуганська область
toretskТорецьк

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