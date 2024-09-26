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У Торецьку один із ворожих снарядів влучив у будинок: є загиблі

Київ • УНН

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Внаслідок нічного артилерійського обстрілу Торецька загинули двоє людей, ще двоє поранені. Снаряд влучив у житловий будинок, голова ОВА закликає жителів евакуюватися через небезпечну ситуацію в місті.

В Донецькій області внаслідок ворожого обстрілу  Торецьку загинуло двоє людей, ще двоє -  отримали поранення, повідомив у четвер голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН

Ще один удар по цивільним - 2 людини загинули і 2 поранені у Торецьку. Сьогодні вночі місто потрапило під артилерійський обстріл, один зі снарядів влучив у будинок. На місці загинули 75-річний чоловік і 50-річна жінка

- написав Філашкін у Telegram.

 За словами голови ОВА, Торецьк залишається однією з найгарячіших точок на Донеччині. Він закликав всіх жителів міста евакуюватись. 

Доповнення 

Російські війська сьогодні, 26 вересня, обстріляли житловий квартал Часового Яру Донецької області. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще троє людей отримали поранення. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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