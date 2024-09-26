В Торецке один из вражеских снарядов попал в дом: есть погибшие

ukenru
Эксклюзив
После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине
  •  4249 просмотра

После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине

Эксклюзив
Мошенничество считается доблестью. Эксперт рассказал, когда в Украине перестал работать институт деловой репутации
  •  14623 просмотра

Мошенничество считается доблестью. Эксперт рассказал, когда в Украине перестал работать институт деловой репутации

Эксклюзив
Более миллиона ветеранов вернется в будущем к экономически активной жизни - Минэкономики
  •  18553 просмотра

Более миллиона ветеранов вернется в будущем к экономически активной жизни - Минэкономики

Эксклюзив
Аудит Счетной палаты может стать основанием для увольнения Елены Думы с должности главы АРМА - нардеп
  •  22785 просмотра

Аудит Счетной палаты может стать основанием для увольнения Елены Думы с должности главы АРМА - нардеп

Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы
  •  67652 просмотра

Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы

Эксклюзив
Ситуация с и.о. замглавы ГНС Сокуром - пример того, как чиновники попирают законодательство - эксперт
  •  54289 просмотра

Ситуация с и.о. замглавы ГНС Сокуром - пример того, как чиновники попирают законодательство - эксперт

Эксклюзив
"Глянцевая прозрачность" АРМА: бывший глава общественного совета объяснил, почему сложил полномочия
  •  59231 просмотра

"Глянцевая прозрачность" АРМА: бывший глава общественного совета объяснил, почему сложил полномочия

Эксклюзив
На Киевщине детям-переселенцам нравится посещать местные школы и детские сады
  •  58181 просмотра

На Киевщине детям-переселенцам нравится посещать местные школы и детские сады

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как поменялся рынок недвижимости в Украине в последнее время
  •  58397 просмотра

Эксперт рассказал, как поменялся рынок недвижимости в Украине в последнее время

Российский дрон пролетел возле Ровенской АЭС - Энергоатом
  •  62811 просмотра

Российский дрон пролетел возле Ровенской АЭС - Энергоатом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп раскритиковал Зеленского за отказ от сделки с рф и "критику" в его адрес

Трамп раскритиковал Зеленского за отказ от сделки с рф и "критику" в его адрес

  •  42122 просмотра
В Киеве и по областям объявлена воздушная тревога, в столице сообщили о взрыве

В Киеве и по областям объявлена воздушная тревога, в столице сообщили о взрыве

  •  36952 просмотра
В Хмельницкой области сообщили о взрывах на фоне предупреждений ПС ВСУ о «Кинжалах»

В Хмельницкой области сообщили о взрывах на фоне предупреждений ПС ВСУ о «Кинжалах»

  •  24547 просмотра
КГВА о взрывах в Киеве: ПВО столицы не работала, ракетных ударов не было

КГВА о взрывах в Киеве: ПВО столицы не работала, ракетных ударов не было

  •  26319 просмотра
Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

  •  36111 просмотра
публикации
Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

  •  36111 просмотра
Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы

Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы

  •  67573 просмотра
ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

24 сентября 2024, 15:31  •  162194 просмотра
Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

24 сентября 2024, 14:03  •  160461 просмотра
Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

24 сентября 2024, 10:28  •  178449 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

  •  123897 просмотра
25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября 2024, 03:03  •  109940 просмотра
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября 2024, 03:03  •  119446 просмотра
Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

23 сентября 2024, 02:56  •  116462 просмотра
Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

22 сентября 2024, 23:31  •  110132 просмотра
Актуальное
В Торецке один из вражеских снарядов попал в дом: есть погибшие

В Торецке один из вражеских снарядов попал в дом: есть погибшие

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 13:13  •  6482 просмотра

Read in English

В результате ночного артиллерийского обстрела Торецка погибли два человека, еще двое ранены. Снаряд попал в жилой дом, глава ОГА призывает жителей эвакуироваться из-за опасной ситуации в городе.

В Донецкой области в результате вражеского обстрела  Торецка погибли два человека, еще двое -  получили ранения, сообщил в четверг глава ОГА Вадим Филашкин, передает УНН

Еще один удар по гражданским - 2 человека погибли и 2 ранены в Торецке. Сегодня ночью город попал под артиллерийский обстрел, один из снарядов попал в дом. На месте погибли 75-летний мужчина и 50-летняя женщина

- написал Филашкин в Telegram.

 По словам главы ОГА, Торецк остается одной из самых горячих точек в Донецкой области. Он призвал всех жителей города эвакуироваться. 

Дополнение 

Российские войска сегодня, 26 сентября, обстреляли жилой квартал Часового Яра Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб мужчина, еще три человека получили ранения. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
toretskТорецк
chasiv-yarЧасов Яр