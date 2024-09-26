В Торецке один из вражеских снарядов попал в дом: есть погибшие

В Донецкой области в результате вражеского обстрела Торецка погибли два человека, еще двое - получили ранения, сообщил в четверг глава ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Еще один удар по гражданским - 2 человека погибли и 2 ранены в Торецке. Сегодня ночью город попал под артиллерийский обстрел, один из снарядов попал в дом. На месте погибли 75-летний мужчина и 50-летняя женщина - написал Филашкин в Telegram.

По словам главы ОГА, Торецк остается одной из самых горячих точек в Донецкой области. Он призвал всех жителей города эвакуироваться.

Дополнение

Российские войска сегодня, 26 сентября, обстреляли жилой квартал Часового Яра Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб мужчина, еще три человека получили ранения.